Ukraine: discussions le 10 janvier entre les États-Unis et la Russie

"Aucune décision ne sera prise au sujet de l'Ukraine sans l'Ukraine"

Des responsables russes et américains participeront à des pourparlers sur la sécurité le 10 janvier tandis que les Etats-Unis et la Russie sont confrontés à des tensions croissantes autour de l'Ukraine, a déclaré lundi un porte-parole de l'administration Biden.

"Les Etats-Unis ont hâte d'engager un dialogue avec la Russie", a affirmé ce porte-parole du Conseil de sécurité nationale.

La Russie et l'OTAN devraient également entamer des pourparlers le 12 janvier, à la veille d'un sommet régional plus large entre Moscou, Washington et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), a ajouté le porte-parole.

"Lorsque nous nous assiérons pour parler, la Russie pourra mettre ses préoccupations sur la table, et nous mettrons également sur la table nos préoccupations concernant les activités de la Russie", a-t-il indiqué.

"Aucune décision ne sera prise au sujet de l'Ukraine sans l'Ukraine", a affirmé le porte-parole, refusant d'être nommé.

"Il y aura des domaines où nous pourrons progresser et des domaines où nous serons en désaccord. C'est ça la diplomatie", a-t-il expliqué.

La Russie est accusée depuis plus d'un mois par les Occidentaux d'avoir massé d'importantes forces à la frontière ukrainienne, en vue d'une possible intervention militaire contre Kiev.

Moscou a nié de telles intentions et affirmé être menacée par des "provocations" de Kiev et de l'OTAN, exigeant également que l'Alliance s'engage à ne pas s'élargir en ex-URSS.

Samedi, plus de 10.000 soldats russes sont rentrés à leurs bases après des exercices d'un mois près de l'Ukraine.