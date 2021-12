Pourparlers à Vienne: l'Iran "joue avec le feu" (envoyé spécial américain)

La force de missiles balistiques de l'Iran pourrait être une menace plus grande que son activité nucléaire

Téhéran "joue avec le feu" et la relance de l'accord sur le nucléaire iranien (JCPOA) est "loin" d'être un accord conclu, a affirmé lundi le négociateur américain Rob Malley, en marge de la reprise des pourparlers à Vienne.

"Nous avons vu le programme nucléaire iranien s'étendre, et nous avons vu Téhéran devenir plus belliqueux, plus belliqueux dans ses activités régionales", a déclaré M. Malley au magazine américain New Yorker.

"Ils font des erreurs de calcul et jouent avec le feu", a-t-il averti.

L'objectif principal de l'Iran dans les pourparlers nucléaires qui ont repris lundi à Vienne sera la levée de toutes les sanctions américaines, a annoncé le ministre iranien des Affaires étrangères.

Or l'"étau se resserre" autour de l'Iran, "chaque jour que tournent les centrifugeuses et pour chaque jour que de l'uranium est stocké, l'étau se resserre", a déclaré un haut responsable de l'administration américaine.

Mais "l'Iran sait qu'un tel accord diplomatique ne le freinera pas", a déclaré au New Yorker l'ancien chef de la direction du renseignement au Mossad, Zohar Palti, aujourd'hui directeur du bureau politico-militaire du ministère israélien de la Défense.

Israël n'est pas en soi opposé à la conclusion d'un accord entre Téhéran et les grandes puissances, mais "il n'y a aucun mécanisme de dissuasion. L'Iran n'a plus peur", a remarqué M. Palti.

La force de missiles balistiques de l'Iran constitue par ailleurs potentiellement une menace plus grande - et certainement plus immédiate - que son activité nucléaire.

"Ils peuvent frapper efficacement dans toute la largeur et la profondeur du Moyen-Orient", a prévenu le général Frank McKenzie, chef du commandement central américain (CENTCOM), affirmant que la capacité stratégique de l'Iran est désormais énorme".

Selon lui, l'Iran a équipé le groupe chiite libanais Hezbollah d'au moins 14.000 missiles et plus de 100.000 roquettes, et "ils ont la capacité de frapper Israël de manière très précise".

"Même si nous parvenons à relancer le JCPOA, ces problèmes vont continuer à empoisonner la région et risquer de la déstabiliser", a mis en garde le négociateur américain Rob Malley.