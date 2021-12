Etats-Unis: le sénateur démocrate Harry Reid, fervent ami d'Israël, est mort à 82 ans

Harry Reid a été un chef de file en matière de législation pro-israélienne

L’ancien chef démocrate du Sénat américain Harry Reid est mort mardi à l’âge de 82 ans des suites d’un cancer, à son domicile dans le Nevada.

Ses liens avec la communauté juive du Nevada, état que celle-ci a grandement contribué à construire et développer, ont depuis toujours étaient très forts, notamment du fait de son mariage avec une femme de confession juive.

En tant que chef démocrate du Sénat américain, Harry Reid est demeuré un fervent ami d’Israël, très actif dans la lutte contre l’antisémitisme.

Il a commencé à acheter des obligations de l’Etat d’Israël très tôt dans sa carrière, malgré les mises en garde de ses amis de la communauté juive.

"Harry, tu ne peux pas te permettre de dépenser autant dans ces obligations", se rappelle lui avoir dit Neil Galatz, interrogé en 2006 par l’agence de presse The Jewish Telegraphic Agency. "Neil, c’est le contraire que je ne peux pas me permettre, je me dois de le faire", avait alors répondu le sénateur Reid, qui entamait alors son huitième mandat en tant que chef de la majorité au Sénat.

Harry Reid a été un chef de file en matière de législation pro-israélienne et a permis de faire voter d’importantes sanctions contre l’Iran en 2010 et en 2011 avait fustigé l’appel du président Obama pour faire signer un accord de paix entre l’Etat hébreu et les Palestiniens, sur la base des lignes de 1967, à l’occasion d’un discours prononcé à la conférence annuel de l’AIPAC, lobby américain pro-israélien.