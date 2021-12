Les États-Unis s'engagent à verser 99 millions de dollars à l'Unrwa, l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens

Cette annonce s'inscrit dans la démarche de l'administration Biden de réchauffer ses relations avec Ramallah

Les États-Unis ont annoncé jeudi qu'ils allaient verser 99 millions de dollars (87,5 millions d'euros) à l'organisme des Nations unies chargé d'aider les réfugiés palestiniens (Unrwa), afin d'aider l'agence qui serait actuellement "au bord du gouffre", selon son directeur.

Le Bureau de la population, des réfugiés et des migrations du département d'État a déclaré sur Twitter que l'argent versé à l'Unrwa "permettra de fournir une éducation, des soins de santé et une aide d'urgence à des centaines de milliers d'enfants et de familles palestiniens en période de besoin".

En avril dernier, l'administration Biden avait annoncé son intention de rétablir le financement de l'Unrwa, qui aide les réfugiés palestiniens et leurs descendants, afin de réchauffer ses relations avec Ramallah après une rupture pendant de la présidence de Donald Trump.

Israël n'a pas commenté l'annonce de Washington. Si le précédent gouvernement israélien avait critiqué l'annonce de la reprise du soutien de l'Unrwa, la coalition actuelle s'est abstenue de blâmer l'administration Biden.

Jérusalem a néanmoins longtemps fait pression pour la fermeture de l'Unrwa, arguant qu'elle contribue à perpétuer le conflit avec les Palestiniens puisqu'elle confère le statut de réfugié aux descendants des personnes déplacées à l'époque de la guerre d'indépendance d'Israël en 1948.

Cet argument avait été mis en avant par Donald Trump en 2018, lorsqu'il avait décidé la fin du financement de l'agence.

Les défenseurs d'Israël critiquent également depuis longtemps l'Unrwa pour ses manuels scolaires qui, selon eux, encouragent l'incitation à la violence, et nie le droit à l'existence de l'État hébreu.

Dans une lettre ouverte la semaine dernière, le directeur de l'Unrwa, Philippe Lazzarini, a déclaré que les pénuries budgétaires avaient obligé l'agence à adopter des mesures d'austérité, étirant à la limite le niveau d'aide qu'elle pouvait offrir aux Palestiniens.