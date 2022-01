Joe Biden promet à l'Ukraine une action "décisive" en cas d'invasion russe

"Nous apprécions l'indéfectible soutien à l'Ukraine (de la part des USA)"

Le président américain Joe Biden a promis à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'un appel téléphonique dimanche que les États-Unis et leurs alliés "répondraient de manière décisive" en cas d'invasion russe.

"Le président Biden a clairement indiqué que les États-Unis et leurs alliés et partenaires réagiraient de manière décisive si la Russie envahissait davantage l'Ukraine", a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche Jen Psaki dans un communiqué à la suite de la conversation.

Cet appel intervient quelques jours après deux entretiens en un mois avec Vladimir Poutine, accusé de masser des troupes à la frontière russo-ukrainienne en vue d'une éventuelle invasion.

"Le premier entretien international de l'année avec @POTUS prouve la nature particulière de nos relations", a de son côté réagi M. Zelensky sur son compte Twitter.

"Nous avons évoqué les actions conjointes de l'Ukraine, des Etats-Unis et de ses partenaires pour maintenir la paix en Europe et éviter une aggravation de la situation", a-t-il détaillé, soulignant: "Nous apprécions l'indéfectible soutien à l'Ukraine (de la part des USA)".

Des représentants russes et américains devraient par ailleurs s'entretenir les 9 et 10 janvier à Genève, avant des pourparlers du Conseil Russie-OTAN le 12 janvier, et une réunion de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) le 13 janvier.

Le conseiller aux affaires étrangères du président russe a déclaré aux journalistes la semaine dernière que M. Poutine a averti Joe Biden que la poursuite de sanctions "pourrait conduire à une rupture complète des relations entre nos pays et que les relations Russie-Occident seraient gravement endommagées".