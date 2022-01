La Pologne a acheté Pegasus après une rencontre entre B. Netanyahou et le PM du pays (média)

Le logiciel a été utilisé pour pirater les téléphones de plusieurs personnalités de l'opposition polonaise

Le Bureau central anticorruption (CAB) de Pologne a acheté le logiciel espion Pegasus auprès du groupe israélien NSO quelques mois seulement après la rencontre entre le Premier ministre de l'époque, Benyamin Netanyahou, et son homologue polonais Mateusz Morawiecki en 2017, a rapporté lundi le quotidien Gazeta Wyborcza.

Le logiciel a été utilisé pour pirater les téléphones de plusieurs personnalités de l'opposition polonaise, selon l'Associated Press.

Si le logiciel d'espionnage a été acheté par le CAB, les fonds utilisés provenaient du ministère de la Justice, qui est contrôlé par le parti de M. Morawiecki.

Le chef de file de l'opposition polonaise, Donald Tusk, a dénoncé mardi dernier "la plus grande et plus profonde crise pour la démocratie" dans ce pays depuis la fin du communisme, après les informations selon lesquelles le gouvernement espionnait ses opposants.

"C'est sans précédent dans notre histoire", a déclaré aux journalistes l'ancien chef du Conseil européen, qui dirige aujourd'hui le parti centriste polonais Plateforme civique.

"C'est la plus grande, la plus profonde crise pour la démocratie depuis 1989", a-t-il insisté.