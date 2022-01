Les Pays-Bas cessent de financer une ONG palestinienne déclarée par Israël comme une organisation terroriste

L'enquête néerlandaise n'a pas révélé que l'UAWC était liée au FPLP

Les Pays-Bas ont cessé de financer l'Union des comités de travail agricole (UAWC), l'une des six ONG palestiniennes qu'Israël a interdites l'année dernière, en raison de ses liens avec l'organisation terroriste Front populaire de libération de la Palestine (FPLP).

Le gouvernement néerlandais avait donné 21,5 millions d'euros à l'UAWC, mais a suspendu son financement en 2020 après que deux hauts responsables ont été inculpés pour avoir participé à un attentat à la bombe qui a tué la jeune Israélienne Rina Shnerb, 17 ans, en août 2019.

Dans une lettre au parlement néerlandais publiée mercredi, deux ministres ont écrit que l'enquête a révélé que 34 employés d'UAWC étaient actifs au sein du FPLP entre 2007 et 2020, certains en même temps qu'ils occupaient des postes de direction dans le groupe terroriste.

"Le grand nombre de membres du conseil d'administration d'UAWC ayant un double mandat est particulièrement inquiétant", ont écrit le ministre de la Coopération au développement Tom de Bruijn et le ministre des Affaires étrangères Ben Knapen.

Toutefois, contrairement à ce qu'Israël a affirmé, l'enquête néerlandaise n'a pas révélé que l'UAWC elle-même était liée au FPLP, sur le plan organisationnel ou financier.

Le gouvernement néerlandais a néanmoins critiqué le conseil d'administration de l'UAWC, estimant que son comportement constituait une "trahison de la confiance".

Les ministres ont souligné que les directives de l'ONG stipulent que les employés ne peuvent pas être politiquement actifs, et ont affirmé que le conseil d'administration aurait dû être plus transparent au sujet de ces liens, et en tant que tel, ils ont décidé de cesser définitivement de financer l'UAWC.

Le rapport constate également que plusieurs autres organisations palestiniennes pourraient être considérées comme "la branche sociale du FPLP", et M. De Bruijn a écrit que le cabinet néerlandais examinera également ses dons à d'autres ONG palestiniennes.

Le rapport complet n'a pas été mis à la disposition du public.