"Les agissements de la Syrie doivent être qualifiés de crimes contre l’humanité"(ambassadeur français à l'ONU)

Les pays occidentaux ont accusé mercredi la Syrie d’avoir refusé pendant les huit dernières années de clarifier au moins une vingtaine de questions concernant la recherche, la production et l’éventuelle militarisation de quantités encore inconnues d’armes chimiques, lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies.

L’ambassadrice des Etats-Unis à l'ONU Linda Thomas-Greenfield a déclaré que le monde "ne doit pas se laisser duper par le vernis de coopération de la Syrie car derrière les coulisses, celle-ci empêche toute possibilité d’obtenir des réponses aux questions posées par les observateurs internationaux sur le développement d’armes chimiques".

L’ambassadeur de la France Nicolas de Rivière, est allé encore plus loin en déclarant que non seulement la Syrie ne coopère pas avec L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC), mais qu’elle continue encore d’en utiliser contre les populations.

"Ces agissements doivent être qualifiés de crimes contre l’humanité", a-t-il ajouté.

La Syrie avait adhéré à la Convention sur l’interdiction des armes chimiques de l’ONU (CIAC) en septembre 2013, poussé à le faire par son allié la Russie, après une attaque chimique contre la population de Damas, commanditée, selon l’Occident, par le président syrien Bachar el-Assad.

La secrétaire générale adjointe responsable des questions de désarmement de l’ONU, Izumi Nakamitsu, a affirmé que vingt questions sur les 24 posées en 2014 par les observateurs de la CIAC, demeuraient à ce jour sans réponse. Ces questions concernent non seulement la production et l’éventuelle militarisation d’armes chimiques, mais également la localisation méconnue de quantités importantes d’agents chimiques et de munitions.