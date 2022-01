Les prix alimentaires mondiaux ont atteint un record en 2021

"Les conditions climatiques de plus en plus incertaines laissent peu de place à l'optimisme"

Les prix des denrées alimentaires dans le monde ont bondi de 28% en 2021 pour atteindre leur plus haut niveau en une décennie, selon l'agence alimentaire des Nations Unies.

L'indice des prix des denrées alimentaires de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) s'est établi en moyenne à 125,7 points l'année dernière, l'indice le plus élevé depuis 131,9 points en 2011.

Les prix élevés des denrées alimentaires contribuent à une augmentation plus importante de l'inflation alors que les économies se remettent de la pandémie de Covid, et la FAO avertit que les coûts plus élevés mettent en danger les populations les plus pauvres des pays dépendants des importations.

https://twitter.com/i/web/status/1479018758479953920 ... Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Alors que les prix normalement élevés devraient céder la place à une production accrue, le coût élevé des importations, la pandémie mondiale en cours et les conditions climatiques de plus en plus incertaines laissent peu de place à l'optimisme", a déclaré l'économiste principal de la FAO, Abdolreza Abbassian.

Les prix de toutes les catégories des produits alimentaires - à l'exception des produits laitiers - ont chuté en décembre, les huiles végétales et le sucre ayant chuté de manière significative, selon le rapport.