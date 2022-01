Kazakhstan: un Israélien de 22 ans tué à Almaty lors de manifestations

Le ministère des AE a "souhaité souligner l'avertissement émis aux voyageurs suite aux émeutes au Kazakhstan"

Un Israélien de 22 ans a été tué par balles la nuit dernière à Almaty au Kazakhstan en marge de violentes émeutes dans le pays, a annoncé le ministère israélien des Affaires étrangères dans un communiqué.

Le ministère a indiqué samedi que Levan Kogeashvili vivait dans ce pays d'Asie centrale depuis plusieurs années.

Exprimant ses condoléances, il a assuré être en contact avec les parents du jeune homme résidant au Kazakhstan afin de veiller au transfert du corps pour son inhumation en Israël.

Le ministère des Affaires étrangères a par ailleurs "souhaité souligner l'avertissement émis jeudi aux voyageurs à la suite des émeutes au Kazakhstan", selon le communiqué.

Levan Kogeashvili se rendait à son travail en voiture lorsqu'il a été abattu, a déclaré sa famille selon le site d'information WallaNews, précisant que le jeune homme n'était pas impliqué dans les manifestations.

"Soudain, il y a eu des coups de feu et il a été touché par deux balles", a expliqué Rostislav Edelstein, un ami de la famille résidant à Ashdod, dans la région sud d'Israël.

"Il a été emmené à l'hôpital mais il n'a pas pu être sauvé. Deux autres personnes qui étaient avec lui ont été légèrement blessées", a-t-il ajouté.

Le Kazakhstan, plus grand pays d'Asie centrale, est ébranlé par une contestation qui a éclaté dimanche dernier en province avant de s'étendre à d'autres villes et surtout à Almaty, la capitale économique, où les manifestations ont viré en émeutes chaotiques et meurtrières.

Le président Kazakh, Kassym-Jomart Tokaïev, a autorisé vendredi les forces de sécurité à "tirer pour tuer" afin d'étouffer toute émeute et, fort de l'appui de Moscou, a exclu de négocier avec les manifestants.