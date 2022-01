Le pape "préoccupé" par les armes nucléaires, "hautement immorales"

"Leur utilisation menace l'existence même de l'humanité"

Le pape a redit lundi sa "préoccupation" devant les armes nucléaires et leur possession "hautement immorale", jugeant d'une "importance vitale" la reprise des négociations sur l'accord avec l'Iran.

"Parmi les armes que l'humanité a produites, les armes nucléaires sont particulièrement préoccupantes", a déclaré François lors d'un long discours devant l'ensemble du corps diplomatique auprès du Saint-Siège, qui entretient des relations avec 183 Etats.

Le Vatican "continue de soutenir avec fermeté que les armes nucléaires sont des outils inadéquats et inappropriés pour répondre aux menaces contre la sécurité au XXIème siècle et que leur possession est hautement immorale", a-t-il ajouté, deux semaines avant la 10ème Conférence d’examen du Traité de non-prolifération nucléaire à New York.

"Leur utilisation, en plus de produire des conséquences environnementales catastrophiques, menace l'existence même de l'humanité", a poursuivi le pape, jugeant d'une "importance vitale" la reprise des négociations sur l'accord nucléaire avec l'Iran.

Des pourparlers pour sauver l'accord de 2015, censé empêcher l'Iran de se doter de l'arme atomique, ont été relancés fin novembre à Vienne après cinq mois d'interruption entre Téhéran et les pays encore parties au pacte (France, Royaume-Uni, Allemagne, Russie, Chine).

Fervent défenseur d'un multilatéralisme "inclusif", le pape a condamné "l'abondance des armes disponibles et le manque de scrupules de ceux qui s'affairent à les répandre".

"On a parfois l'illusion que les armements ne remplissent qu'un rôle dissuasif contre d'éventuels agresseurs", a-t-il estimé. "L'histoire, et malheureusement aussi l'actualité, nous enseignent que ce n'est pas le cas."