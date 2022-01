Le président égyptien fustige la gestion de la crise migratoire par l'Europe

Son gouvernement a renforcé ces dernières années la sécurité aux frontières

Le dirigeant égyptien a fustigé mardi la gestion de la crise migratoire par l'Europe et son refus d'accueillir les réfugiés arrivant à ses frontières, affirmant que son propre pays a accueilli des millions de personnes ayant quitté leur pays.

Le président Abdel Fattah al-Sissi a affirmé que l'Égypte accueille au moins 6 millions de personnes qui ont fui les conflits et la pauvreté dans leur pays. De plus, son gouvernement, contrairement à d'autres pays, ne retient pas les migrants dans des camps de réfugiés mais les autorise à vivre librement au sein de la communauté, a-t-il ajouté.

"Je parle d'un chiffre conséquent, pas de cinq ou dix mille personnes, que nos amis en Europe refusent de recevoir", a pointé du doigt M. Sissi.

Il a précisé que son gouvernement a renforcé ces dernières années la sécurité aux frontières et a réussi à empêcher l'Égypte de devenir un point de départ pour les migrants fuyant les conflits et la pauvreté en Afrique et au Moyen-Orient.

"Nous n'avons pas permis aux gens d'utiliser l'Égypte comme un point de passage où les gens traversent dans l'inconnu et font face à un destin très dur dans la Méditerranée tout en migrant vers l'Europe", a-t-il précisé.