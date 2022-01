Synagogue au Texas: arrestation de deux jeunes au Royaume-Uni

Les autorités américaines ont lancé dimanche une enquête "de portée internationale" sur le ravisseur

La police britannique de contre-terrorisme a annoncé avoir arrêté deux jeunes dimanche soir en lien avec la prise d'otages ce week-end par un ressortissant du Royaume-Uni dans une synagogue du Texas.

"Deux jeunes ont été arrêtés ce soir dans le sud de Manchester. Ils restent en détention pour être interrogés", a indiqué la police du Grand Manchester dans un communiqué.

Les autorités américaines ont lancé dimanche une enquête "de portée internationale" sur le Britannique mort la veille, Malik Faisal Akram, âgé de 44 ans, après avoir tenu plusieurs personnes en otages pendant dix heures dans une synagogue du Texas, un "acte de terrorisme" dénoncé par Joe Biden et le Royaume-Uni.

La police antiterroriste du nord-ouest de l'Angleterre a confirmé dans un communiqué que Malik Faisal Akram était originaire de la région de Blackburn, dans le Lancashire.

Sur la page Facebook de la communauté musulmane de Blackburn, un homme se présentant comme son frère a déclaré qu'il "souffrait de problèmes de santé mentale" et avait été "tué par balle".

Les quatre otages ont tous été libérés sains et saufs, dont un rabbin, Charlie Cytron-Walker, qui a détaillé que "l'homme armé était devenu de plus en plus agressif et menaçant dans la dernière heure de la prise d'otages".