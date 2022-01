Washington ne soutient plus le projet du gazoduc EastMed entre Israël, la Grèce et Chypre pour des raisons économiques (Erdogan)

"Ils (les États-Unis) ont effectué toutes les analyses et n'ont constaté aucun avantage"

Les États-Unis ne soutiennent plus le projet de gazoduc EastMed entre Israël et l'Europe, pour des raisons économiques, a affirmé mardi le président turc Tayyip Erdogan.

Jérusalem, Athènes et Nicosie ont signé un accord il y a deux ans pour un gazoduc sous-marin, long de 2.200 km, et devant passer à 170 km au sud de Chypre et s'achever à Otranto, dans le sud de l'Italie, en traversant la Grèce et la Crète.

Le coût de sa construction est estimé à 7 milliards de dollars (5 milliards d'euros) et il devrait acheminer 20 milliards de m3 de gaz naturel par an.

Présenté comme une alternative pour aider à réduire la dépendance de l'Europe au gaz russe, le projet a suscité des tensions avec la Turquie, mais bénéficié du soutien de l'administration Trump.

La semaine dernière, l'administration Biden a exprimé des doutes sur ce projet, invoquant des inquiétudes quant à sa viabilité économique et ses coûts environnementaux, selon Reuters.

"Ce projet ne peut pas être réalisé. Ils (les États-Unis) ont effectué toutes les analyses et n'ont constaté aucun avantage", a déclaré M. Erdogan aux journalistes lors d'une visite en Albanie, selon la chaîne de télévision NTV.

A présent, un nouveau projet de pipeline, qui transiterait désormais par la Turquie, pourrait, selon M. Erdogan, voir le jour.

"Nous avons des pourparlers avec le président israélien (Isaac) Herzog. Il pourrait visiter la Turquie. Le Premier ministre (Naftali) Bennett a aussi une approche positive", a-t-il ajouté.