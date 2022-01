Un vol entre New York et Tel-Aviv fait demi-tour après que des Israéliens indisciplinés ont pris les sièges de la classe business

Les deux passagers ont été arrêtés après l'atterrissage de l'avion à New York

Deux passagers israéliens ont fait rebrousser chemin à un avion en partance de New York et l'ont fait atterrir. Ils ont affronté le personnel de cabine après avoir prétendument refusé de prouver qu'ils avaient des billets pour s'asseoir en première classe, ont rapporté vendredi les médias israéliens.

Les deux passagers ont été arrêtés après l'atterrissage de l'avion à New York.

Le vol de nuit de United Airlines avait décollé à 23 heures (heure locale) jeudi pour Tel-Aviv, où il devait arriver vendredi après-midi.

Le passager Roi Eitan a déclaré à Channel 12 qu'après environ 90 minutes de vol, une dispute a éclaté entre les deux passagers israéliens et le personnel de cabine.

"Le vol était à moitié plein et les deux passagers en question ont décidé de profiter de la situation pour aller s'asseoir dans la classe business", a-t-il affirmé.

Lorsque les agents de bord ont finalement demandé aux deux passagers de prouver qu'ils avaient des cartes d'embarquement leur donnant droit à ces sièges, ils ont refusé d'obtempérer, a-t-il dit.

La dispute s'envenimant, le commandant de bord a décidé de faire demi-tour et de retourner à New York.

Une vidéo diffusée par la chaîne montre la police montant à bord de l'avion pour arrêter les deux Israéliens. Les autres passagers ont été emmenés hors de l'avion.

Dans une déclaration rapportée par Channel 12, United Airlines a déclaré que la sécurité de ses passagers "est au-dessus de tout" et que la compagnie ne tolère aucun "comportement inapproprié".

Plusieurs incidents ont eu lieu ces dernières années, au cours desquels des passagers israéliens indisciplinés ont perturbé des vols.

Un Israélien a été expulsé d'un vol en provenance d'Autriche en 2015 pour comportement indiscipliné et pour avoir maltraité un agent de bord.

En janvier 2016, un passager israélien a provoqué le détournement vers le Canada d'un vol Austrian Airlines reliant Vienne à New York.

Un an plus tard, un avion reliant Budapest à Tel-Aviv a effectué un atterrissage d'urgence en raison d'un passager israélien ivre et perturbateur.

En 2018, des passagers ultra-orthodoxes d'un vol qui a décollé tardivement de New York ont provoqué un tollé par crainte qu'ils n'atterrissent qu'après le début du shabbat. Le vol a été contraint de se dérouter vers la Grèce.