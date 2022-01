Manœuvres de l'Iran, la Russie et la Chine contre la piraterie maritime

Dans cette région, les attaques sont généralement l'œuvre de pirates somaliens

L'Iran, la Russie et la Chine ont entamé vendredi des exercices navales et aériennes dans l'océan indien avec pour scénario la libération de deux navires tombés aux mains de pirates, a indiqué l'agence de presse iranienne Irna.

"Conformément à un scénario, les unités navales et aériennes des trois pays ont libéré deux navires marchands détournés par des pirates dans les eaux internationales", a affirmé l'amiral Mostafa Tajeddini, porte-parole de ces manœuvres.

Dans cette région, les attaques sont généralement l'œuvre de pirates somaliens. Début novembre, ils avaient tenté, pour la deuxième fois en deux semaines, de prendre d'assaut un tanker iranien dans le golfe d'Aden.

Le pétrolier se dirigeait vers le détroit stratégique de Bab al-Mandeb, entre la mer Rouge et l'océan Indien, lorsque six pirates à bord de quatre embarcations ont tenté de s'en emparer mais ont été contraints de fuir après des tirs de semonce de la marine iranienne, avait indiqué une source militaire.

Le 16 octobre, des pirates avaient déjà lancé une attaque contre un convoi de deux pétroliers iraniens dans la même zone. La marine iranienne escortant les tankers leur avait tiré dessus, les faisant fuir.

Le détroit de Bab el-Mandeb est emprunté par de nombreux pétroliers qui se rendent en Europe via le canal de Suez, plus au nord.

Ces manœuvres de trois jours se déroulent sur une superficie de 17.000 km2 avec la participation de onze unités maritimes de l'armée de l'Iran, trois unités de la marine des Gardiens de la révolution, trois unités de la Russie et deux unités de la Chine.

"Améliorer la capacité et la préparation au combat, renforcer les liaisons militaires entre la marine iranienne et la Chine et la Russie, assurer la sécurité commune et lutter contre le terrorisme maritime sont parmi les principaux objectifs de ces exercices", a indiqué l'amiral Tajeddini.

Ces manœuvres surviennent par ailleurs au lendemain d'une visite du président iranien Ebrahim Raïssi à Moscou durant laquelle il s'est dit déterminé à renforcer les relations avec la Russie.

Elles interviennent également en plein pourparlers à Vienne pour sauver l'accord international sur le nucléaire iranien conclu en 2015 mais qui est moribond depuis le retrait unilatéral en 2018 des États-Unis et le rétablissement de sanctions.