L'antisémitisme au plus fort en 2021 depuis 10 ans (rapport)

Un pic de l'antisémitisme a été relevé au cours du mois de mai, lors de la guerre entre Israël et Gaza

L'année 2021 a été l'année où l'antisémitisme a le plus sévit dans le monde au cours de la dernière décennie, avec au moins 10 incidents en moyenne par jour, selon le rapport annuel sur l'antisémitisme publié par l'Organisation sioniste mondiale (WZO) et l'Agence juive.

Alors que le nombre moyen d'incidents antisémites quotidiens rapporté est supérieur à 10, le nombre réel est probablement beaucoup plus élevé, selon le rapport.

Parmi les incidents antisémites les plus signalés figurent les tags, la profanation, le vandalisme et la propagande, mais la violence physique et verbale représentait encore un peu moins d'un tiers de tous les incidents.

Un pic de l'antisémitisme a été relevé au cours du mois de mai, alors qu'Israël a reçu plus de 4.300 roquettes depuis la bande de Gaza pendant 11 jours.

L'arrivée de la pandémie de coronavirus en 2020 avait été associée à une montée de l'antisémitisme concernant les complots autour de l'origine du virus. En 2021, cependant, l'antisémitisme a encore augmenté, notamment avec les vaccins et les théories du complot.

D'autres personnes ont également commencé à comparer le pass sanitaire et les mesures restrictives aux politiques de l'Allemagne nazie pendant l'Holocauste.