Ukraine: l'UE ne suit pas les Etats-Unis qui rappellent les familles de diplomates (J. Borrell)

"Nous pensons qu'une invasion russe (...) peut se produire à tout instant" (responsable US)

L'Union européenne ne voit pas de raison de dramatiser les tensions entre l'Ukraine et la Russie et ne compte pas suivre les Etats-Unis qui rappellent les familles de leurs diplomates, a annoncé lundi le chef de la diplomatie européenne.

Le département d'Etat américain a ordonné dimanche soir l'évacuation des familles de ses diplomates en poste à Kiev et a déconseillé les voyages en Russie, alors que s'ouvre lundi à Bruxelles une concertation avec les pays européens jusque là tenus à l'écart des négociations russo-américaines sur l'Ukraine.

"Le secrétaire Blinken nous expliquera les raisons de cette annonce. Nous n'allons pas faire la même chose, car nous ne connaissons pas les raisons spécifiques", a expliqué Josep Borrell à son arrivée pour la réunion avec les ministres des Affaires étrangères de l'UE consacrée aux tensions entre la Russie et l'Ukraine.

Antony Blinken doit intervenir en visioconférence pendant cette réunion.

"Nous pensons qu'une invasion russe (...) peut se produire à tout instant", a déclaré dimanche soir à la presse une haute responsable américaine pour justifier la décision de demander aux familles de diplomates américains de quitter le pays.

"Je ne pense pas que nous devions dramatiser dans la mesure où les négociations se poursuivent, et elles se poursuivent. Je ne pense pas que nous devons laisser l'Ukraine et partir. Mais peut-être que le secrétaire Blinken a plus d'informations qu'il partagera avec nous", a ajouté Josep Borrell.

Les Européens sont prêts a répondre par des sanctions économiques et financières massives à une intervention de la Russie en Ukraine. Une série d'options ont été préparées par la Commission européenne et doivent être soumises pour approbation aux Etats membres.

"Rien de concret ne sera approuvé aujourd'hui", a précisé Josep Borrell.

"Nous voulons agir en étroite coordination avec nos alliés, avec les États-Unis en particulier, mais aussi avec le Canada et le Royaume-Uni", a-t-il souligné.

Le gouvernement israélien se prépare de son côté à l'éventuelle immigration de milliers de Juifs ukrainiens en cas d'invasion russe du pays, a rapporté dimanche le quotidien Haaretz.