Washington approuve la vente de 2,56 milliards de dollars d'équipement militaire à l'Egytpte

De plus en plus de voix s'élèvent à Washington contre le traitement des opposants politiques en Egypte

Deux ventes majeures d'équipement militaire à destination du Caire, concernant du transport aérien et des systèmes de radars, ont été approuvées mardi par le département d'Etat américain, et ce malgré l'inquiétude grandissante autour du respect des droits humains en Egypte.

La vente de 12 avions de transport militaire quadrimoteurs C-130 J Super Hercules et de l'équipement associé, qui n'a pas encore été finalisée, est estimée à 2,2 milliards de dollars.

Elle va permettre "d'améliorer les capacités de l'Egypte à gérer les menaces actuelles et futures en fournissant un soutien aérien à ses troupes capable de transporter des ravitaillements, de l'équipement et des personnes", a précisé la Defense Security Cooperation Agency (DSCA).

Ces avions peuvent aussi être utilisés pour des missions de secours et de patrouilles maritimes, a ajouté la DSCA.

A travers une deuxième vente, l'Egypte peut désormais acheter des systèmes de défense anti-aériens aux Etats-Unis pour une valeur de 355 millions de dollars.

Ces contrats de vente surviennent alors que de plus en plus de voix s'élèvent à Washington contre le traitement des opposants politiques par le gouvernement du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Le pays compte au moins 60.000 détenus politiques, selon les ONG.

En septembre, les Etats-Unis ont ainsi gelé 10% de leur aide au pays, qui dépasse le milliard de dollars annuel, en raison de l'absence d'amélioration du respect des droits humains.

"Le gouvernement égyptien a continué à pratiquer des faits de torture généralisée, la répression de l'opposition, et même la persécution de citoyens américains et de familles d'opposants vivant aux Etats-Unis", ont dénoncé deux élus démocrates de la Chambre des représentants, Don Beyer et Tom Malinowski, critiques des contrats de ventes annoncés.