Une fondation d'Auschwitz lance un "Défi à l'indifférence"

La Fondation Auschwitz Pledge a lancé mercredi un programme de subventions intitulé "Le défi à l'indifférence" (The Indifference Challenge), qui s'adresse aux projets s'attaquant au racisme, à l'antisémitisme et à la discrimination.

Ce lancement intervient à la veille du 77e anniversaire de la libération du camp de la mort d'Auschwitz-Birkenau construit par l'Allemagne nazie en Pologne occupée - une date devenue la Journée de commémoration de l'Holocauste.

"Ce qui a abouti à l'Holocauste a commencé par des formes de discrimination apparemment imperceptibles", a déclaré dans un communiqué Piotr Cywiński, directeur du musée d'Auschwitz-Birkenau et président de la Fondation Auschwitz Pledge.

"La dure vérité est que les spectateurs facilitent la discrimination et c'est exactement ce dont la haine a besoin pour se développer", a-t-il souligné.

Selon M. Cywinski, le problème "est présent ici et maintenant, et il ne fera qu'empirer si nous n'agissons pas".

"Le système éducatif, l'environnement médiatique et la culture populaire n'enseignent pas les dangers de l'indifférence face à la discrimination occasionnelle. Nous voulons changer cela", a-t-il ajouté.

Le programme propose des subventions allant jusqu'à 30.000 euros à des projets de "lutte contre l'indifférence" face au racisme, à l'antisémitisme et à la misogynie, ainsi qu'à la discrimination à l'égard des migrants et des personnes LGBTQ.

Auschwitz-Birkenau est devenu le symbole du génocide perpétré par l'Allemagne nazie à l'encontre de six millions de Juifs européens, dont un million sont morts dans le camp entre 1940 et 1945, avec plus de 100.000 non-Juifs.