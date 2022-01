Les célébrations se font dans un contexte de hausse importante des actes antisémites dans le monde

Plusieurs cérémonies vont se tenir jeudi en Israël et dans le monde pour marquer la Journée de commémoration de la Shoah.

C'est le 27 janvier 1945, il y a 77 ans, que le camp de la mort d'Auschwitz-Birkenau construit par l'Allemagne nazie en Pologne occupée a été libéré par l'armée russe.

Cette date a depuis été choisie pour commémorer la mémoire des victimes de la Shoah, et pour réfléchir sur la prévention des crimes contre l’humanité.

Auschwitz-Birkenau est devenu le symbole du génocide perpétré par l'Allemagne nazie à l'encontre de six millions de Juifs européens, dont un million sont morts dans le camp entre 1940 et 1945, avec plus de 100.000 non-Juifs.

Le président du parlement israélien Mickey Levy prononcera un discours devant les députés du Bundestag à Berlin. Il s'agira d'une première pour un président de la Knesset.

De son côté, le ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid prendra la parole lors d'une cérémonie organisée par les autorités autrichiennes sur le site du camp de concentration de Mathausen, avant de participer à une commémoration dans le nouveau mémorial de l'Holocauste de Vienne.

Les célébrations de cette année se font dans un contexte particulier, alors que les actes à motif antisémite ont atteint leur plus haut niveau sur dix ans en 2021 avec plus de dix incidents par jour dans le monde, selon un rapport publié lundi par l'Agence juive et l'Organisation sioniste mondiale.