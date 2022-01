L'UE va participer au financement de la liaison par câble électrique entre Israël, Chypre et la Grèce

Les négociations pour le transfert des fonds devraient se terminer cet été

L'Union européenne a alloué 657 millions d'euros à la construction d'une liaison électrique sous-marine dont la capacité sera de 1.000 à 2.000 mégawatts et reliera les réseaux électriques d'Israël, de Chypre et de la Grèce, a déclaré jeudi la ministre chypriote de l'Énergie, Natasa Pilides.

Selon la ministre, les fonds – du mécanisme pour l'interconnexion en Europe de l'UE, qui finance des projets d'infrastructure – permettra aux équipes de commencer à construire le segment du câble qui reliera Chypre à la Crète, dont le coût total est estimé à environ 1,6 milliard d'euros. Les négociations pour le transfert des fonds devraient se terminer cet été.

"Au-delà du poids géopolitique du projet, il garantira la sécurité énergétique de Chypre, stimulera la compétitivité dans le secteur de l'alimentation électrique et aidera la nation insulaire à passer plus facilement à une économie verte", a déclaré Mme Pilides.

La ministre chypriote et ses homologues grec et israélien avaient signé un accord pour accélérer les travaux techniques sur ce câble baptisé Eurasia Interconnector, et qui reliera les réseaux électriques des trois pays à travers un système de transmission sous-marin haute tension en courant continu (HVDC-VSC) qui parcourra 1.208 kilomètres.

Le câble devrait être opérationnel au cours du premier semestre 2026, les travaux commençant dès cette année.

L'évolution vers une liaison par câble électrique semble avoir supplanté les plans d'une connexion potentielle par gazoduc entre les trois pays, les États-Unis notamment ne soutenant plus le projet pour des raisons économiques.