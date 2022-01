Gilad Erdan avait pourtant assuré la veille que le Secrétaire général adopterait publiquement cette définition

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a évité jeudi d'annoncer l'adoption de la définition de l'antisémitisme de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste (IHRA), une demande formulée par les organisations juives auprès des gouvernements et des organisations du monde entier ces dernières années.

L'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Gilad Erdan, avait suscité les attentes de ces organisations la veille en déclarant à la chaîne publique Kan que Guterres profiterait de son discours lors de l'événement de l'ONU marquant la Journée internationale de commémoration de l'Holocauste pour annoncer l'adoption par les Nations Unies de la définition de l'IHRA et son application à tous les organes de l'ONU.

Mais le secrétaire général n'a fait que réitérer ses positions, reconnaissant simplement "les efforts des pays qui se sont mis d'accord sur la définition commune de l'antisémitisme".

Il a ensuite cité la définition de l'IHRA sans mentionner le nom de l'organisation qui en est à l'origine : " L’antisémitisme est une certaine perception des Juifs qui peut se manifester par une haine à leur égard. Les manifestations rhétoriques et physiques de l’antisémitisme visent des individus juifs ou non et/ou leurs biens, des institutions communautaires et des lieux de culte".

Mais il a soigneusement a omis de mentionner les "exemples" les plus controversés de cette définition, notamment les critiques anti-israéliennes qui, selon l'IHRA, peuvent être définies comme antisémites. Les détracteurs de la définition affirment que ses exemples seront utilisés pour réprimer les critiques légitimes d'Israël.

"Il est important d'être clair sur ce qu'est l'antisémitisme. Une compréhension commune peut servir non seulement le travail des Nations Unies, mais aussi tous les efforts mondiaux pour faire respecter les droits de l'homme et la dignité humaine", a ajouté Guterres, sans faire mention d'une décision d'adopter officiellement la définition de l'IHRA.

Dans une intervention préenregistrée, présentée après celles de Guterres - et apparemment écrites avec une compréhension différente de ce que le chef de l'ONU allait dire – Gilad Erdan s'est dit "heureux de l'entendre aujourd'hui adopter et appliquer la définition de l'antisémitisme de l'IHRA dans les organes de l'ONU".

La Mission israélienne auprès de l'ONU avait indiqué dans un communiqué que G. Erdan avait soulevé la question lors de plusieurs réunions avec Guterres au cours de l'année écoulée.