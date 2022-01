Les Etats-Unis prévoient que la Russie commencera à envahir l'Ukraine en février

Joe Biden a assuré au président ukrainien que Washington répondra "résolument" en cas d'invasion russe

Le président américain Joe Biden a appelé jeudi son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky et lui a réaffirmé que les Etats-Unis répondraient "résolument" en cas d'invasion russe, les deux hommes discutant de la possibilité d'une assistance économique accrue, selon un communiqué de l'administration américaine.

Le démocrate a également soulevé la "nette possibilité que les Russes puissent envahir l'Ukraine en février", une date déjà évoquée par les renseignements américains, a précisé sur Twitter la porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain.

Les Etats-Unis ont assuré jeudi que le gazoduc Nord Stream 2 cher à Moscou serait mort-né en cas d'invasion russe de l'Ukraine, appelant la Russie à "revenir à la table des négociations" malgré sa première réaction plutôt froide au rejet américain de ses exigences clés.

Le sort de ce gazoduc controversé entre la Russie et l'Allemagne sera au cœur de la prochaine visite du chancelier allemand Olaf Scholz à la Maison Blanche, le 7 février, pour rencontrer le président américain Joe Biden.

Les Etats-Unis ont par ailleurs saisi le Conseil de sécurité de l'ONU jeudi, réclamant une réunion lundi en raison de la "menace claire" que fait peser à leurs yeux la Russie sur "la paix et la sécurité internationales".

"La balle est dans leur camp", "nous espérons que Moscou va étudier ce que nous leur proposons et revenir à la table des négociations", a dit Victoria Nuland, réaffirmant qu'en cas de "rejet" de cette "offre de dialogue", les sanctions seraient "très douloureuses".

Quelque 100.000 militaires russes campent à la frontière ukrainienne avec leurs blindés depuis fin 2021. La Russie dément tout projet d'invasion, mais s'estime menacée par l'expansion de l'Otan depuis 20 ans ainsi que par le soutien occidental à son voisin ukrainien.

La Russie a reçu le soutien de la Chine, qui a défendu les "préoccupations raisonnables" du Kremlin.

Mais Washington a appelé Pékin "à utiliser son influence sur Moscou" pour éviter un conflit en Ukraine, qui ne serait "pas bon pour la Chine non plus", en raison de son "impact important sur l'économie mondiale" et "le secteur énergétique".