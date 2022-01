Covid-19: Donald Trump favorisait la livraison de vaccins à Israël plutôt qu'aux pays plus pauvres (média)

Les États-Unis distribuaient les vaccins en fonction de leurs préférences politiques

L'administration Trump a créé une liste secrète donnant la priorité aux pays qui recevraient des vaccins contre le coronavirus des États-Unis au début de la pandémie, et a favorisé Israël et d'autres alliés par rapport aux pays plus pauvres, ont déclaré plusieurs responsables dans un rapport publié vendredi.

Selon POLITICO, la liste était une annexe d'un document qui exposait l'approche internationale de l'administration pour combattre le Covid-19. Selon le rapport, la liste prouve que les responsables américains avaient initialement prévu de distribuer les vaccins en fonction de leurs préférences politiques.

Deux responsables ont déclaré au site d'information qu'après l'élection de 2020, les documents ont été transmis à l'administration Biden. La politique de l'administration américaine actuelle en matière de livraison de vaccins à l'étranger n'était pas claire, mais un responsable a affirmé qu'elle "n'utilise pas la politique de l'administration précédente ou la liste citée pour prendre des décisions de partage de vaccins."

Le rapport indique également que la liste a été divisée en plusieurs sections : les alliés stratégiques - dont Israël, le Canada, Taïwan, la Corée du Sud et certains pays européens ; les pays ayant contribué au développement du vaccin ; les pays ayant des relations avec Gavi, une alliance mondiale pour les vaccins ; et d'autres pays non inclus dans les trois groupes précédents.

Elle comprenait une évaluation de la capacité de chaque pays à distribuer des doses, ainsi que de sa situation en matière d'épidémie de coronavirus, ont déclaré à POLITICO trois anciens responsables directement impliqués dans le processus de décision.

Certains des fonctionnaires qui se sont entretenus avec POLITICO ont affirmé que la liste était classifiée. Selon eux, le document a été volontairement conservé par crainte d'une fuite qui pourrait provoquer l'ire de plusieurs pays et créer des incidents diplomatiques, selon le rapport.