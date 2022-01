La pilule anti-Covid de Merck reste "active" contre Omicron, selon l'entreprise

Le traitement est un antiviral qui doit être administré rapidement après l'apparition des symptômes

La pilule anti-Covid de Merck reste "active" contre le variant Omicron, a déclaré vendredi l'entreprise américaine, en se fondant sur les résultats de six études réalisées en laboratoire.

Le traitement, nommé molnupiravir, est un antiviral qui doit être administré rapidement après l'apparition des symptômes, et pris durant cinq jours afin d'empêcher le virus de se répliquer.

Ces études in vitro, réalisées à partir d'essais sur des cellules, ont été réalisées de façon indépendante par des chercheurs dans six pays (Belgique, Allemagne, République tchèque, Pologne, Pays-Bas et Etats-Unis).

Les résultats montrent "que le molnupiravir a toujours une activité antivirale contre Omicron, le principal variant circulant dans le monde", a déclaré dans un communiqué le Dr Dean Y. Li, président des laboratoires de recherche de Merck.

Ces travaux "procurent une confiance supplémentaire dans le potentiel du molnupiravir d'être une option de traitement importante pour certains adultes présentant des cas de Covid-19 légers ou modérés, et risquant de développer un cas grave de la maladie", a-t-il poursuivi.

L'efficacité du molnupiravir contre Omicron doit encore être évaluée dans le cadre d'essais cliniques, a précisé Merck, connu sous le nom de MSD en dehors des Etats-Unis et du Canada.

Le traitement, parfois commercialisé sous le nom de Lagevrio, a été autorisé dans plus de dix pays, dont les Etats-Unis, le Royaume-Uni et le Japon.

Les Etats-Unis ont acheté 3,1 millions de traitements, dont 2 millions ont déjà été livrés, selon la compagnie.