Un historien français affirme qu'Israël a "planifié" la destruction du quartier maghrébin de Jérusalem

Vincent Lemire anticipe des réactions "épidermiques" à la publication de son enquête

L'historien français Vincent Lemire affirme dans un ouvrage à paraître ce vendredi, qu'après la guerre des Six Jours en 1967, Israël a "planifié" la "destruction" du quartier maghrébin de Jérusalem, établi depuis huit siècles devant le Mur des Lamentations, et tenté de "dissimuler" son geste.

Directeur du Centre de recherche français à Jérusalem, M. Lemire anticipe des réactions "épidermiques" à la publication de son enquête "Au pied du mur: vie et mort du quartier maghrébin de Jérusalem (1187-1967)", tant la question des lieux saints à Jérusalem reste sensible.

Dans son livre publié aux éditions du Seuil et à paraître fin 2022 en anglais aux presses de l'Université de Stanford, M. Lemire retrace l'histoire "oubliée" du quartier maghrébin de Jérusalem. Il se base sur les archives locales, ottomanes et françaises, épluchées ces six dernières années.

L'historien explique que ce quartier, où le jeune Yasser Arafat a d'ailleurs vécu après la mort de sa mère, n'a pas été détruit à l'initiative d'une quinzaine d'entrepreneurs israéliens au lendemain de la guerre des Six Jours, comme le suggère le récit officiel remis en doute ces dernières années, mais du gouvernement israélien de l'époque.

Le rôle joué par Teddy Kollek, alors maire de Jérusalem, dans l'opération a déjà été rapporté par des médias.

Mais M. Lemire a déclaré à l'AFP que son livre offre "une preuve écrite et définitive de la préméditation, de la planification et de la coordination de cette opération."

Il cite le procès-verbal d'une réunion entre M. Kollek et le commandant de l'armée en charge de Jérusalem le 9 juin 1967, soit 36 heures seulement avant la démolition du quartier.

"L'un des points à l'ordre du jour est la destruction du quartier maghrébin", a affirmé M. Lemire.

Il dit avoir également consulté une note interne du ministère des Affaires étrangères datant du même jour, qui préparait des points de discussion pour expliquer la destruction du quartier, "destinés à faire croire qu'il s'agissait de taudis et de bâtiments dangereux."