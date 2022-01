Découverte d'un nouveau virus NeoCoV potentiellement transmissible à l'homme

Cette mutation serait dangereuse pour la vie des humains

Un nouveau virus connu sous le nom de NeoCoV a été découvert, et pourrait être très transmissible – avec une mutation – selon une nouvelle étude menée par des scientifiques chinois de Wuhan, rapporte le Jérusalem Post.

Selon l'étude préliminaire, le NeoCoV est un type de coronavirus détecté à l'origine en Afrique du Sud, qui serait lié au virus MERS-CoV, également connu sous le nom de syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS), qui a déjà donné lieu à des épidémies dans plusieurs pays du Moyen-Orient.

A l'heure actuelle, aucune transmission à l'homme n'a encore été identifiée mais selon les chercheurs, cette mutation serait potentiellement dangereuse pour la vie des humains.

De plus, selon l'étude, les anticorps ciblant à la fois le SRAS-CoV-2, qui cause le Covid-19, et le MERS-CoV n'ont pas été en mesure de stopper le NeoCoV.

"La question de savoir si le virus détecté dans l'étude présentera un risque pour l'homme nécessitera une étude plus approfondie", a déclaré l'organisation à l'agence de presse russe TASS, ajoutant qu'elle "travaillait en étroite collaboration" avec l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE), le ministère de l'alimentation et de l'agriculture internationale (FAO) et le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) afin de "surveiller et répondre à la menace des virus zoonotiques émergents".

Le Covid-19 a fait plus de 5 millions de morts dans le monde depuis son apparition.