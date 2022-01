Les forces israéliennes participent au plus grand exercice naval du monde

"L'exercice renforcera notre sécurité et fera progresser notre coopération dans la région"

La marine israélienne a commencé ce lundi à participer à l'exercice maritime international de la 5e flotte de l'US Navy, le plus grand exercice naval au monde, aux côtés de dizaines d'autres pays et d'organisations militaires internationales, selon les Forces de défense israéliennes.

Selon l'US Navy, plus de 9.000 personnes issues de 60 armées prendront part à cet exercice, connu sous l'acronyme IMX, qui sera axé sur les systèmes navals sans pilote et l'utilisation de l'intelligence artificielle.

Parmi les participants figurent un certain nombre de pays avec lesquels Israël n'a pas de liens officiels, comme Oman, les Comores, Djibouti, la Somalie, le Yémen et le Pakistan, ainsi que plusieurs pays avec lesquels Israël a récemment normalisé ses relations, comme Bahreïn et les Émirats arabes unis.

"La flottille de navires lance-missiles et l'unité de missions sous-marines s'entraîneront avec la 5e flotte américaine dans la région de la mer Rouge, dans le cadre de l'exercice global", a indiqué l'armée israélienne dans un communiqué.

"L'exercice renforcera notre sécurité et fera progresser notre coopération dans la région", a ajouté Tsahal.