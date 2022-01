Le musée Yad Vashem organise la toute première exposition sur la Shoah en Indonésie

Israël et l'Indonésie n'ont pas de relations diplomatiques officielles

A l'occasion de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste, le musée Yad Vashem de Jérusalem a inauguré jeudi dernier, pour la première fois, une exposition permanente sur la Shoah en Indonésie.

L'exposition intitulée "Holocaust: How was it humainly possible?" (Shoah: comment l’humanité a-t-elle pu permettre cela ?) a été organisée dans la synagogue Shaar HaShamayim, sur l'île de Sulawesi. Elle fera également office de musée de la Shoah.

Cette exposition en Indonésie est l'une des 65 expositions "Ready2print" conçues et proposées par Yad Vashem, qui ont été présentées dans des écoles, universités, centres communautaires, ou espaces publics du monde entier.

"Nous accordons une grande importance à la présentation des connaissances et du contenu de Yad Vashem en dehors de Jérusalem, et nous sommes heureux de couvrir de nouveaux territoires comme l'Indonésie. Nous sommes heureux d’inaugurer de nouvelles expositions là où l'on s'intéresse à la mémoire de la Shoah et à sa commémoration, et qui plus est, dans le plus grand pays musulman du monde," a déclaré le président de Yad Vashem, Dani Dayan.

Israël et l'Indonésie, (le plus grand pays à majorité musulmane) n'ont pas de relations diplomatiques officielles, mais le ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid a déclaré la semaine dernière que l'Etat hébreu espère étendre les accords d'Abraham et établir des relations diplomatiques avec l'Arabie saoudite et l'Indonésie.

"Si vous me demandez quels sont les pays importants que nous envisageons, l'Indonésie en fait partie, l'Arabie saoudite bien sûr, mais ces choses prennent du temps", a-t-il affirmé.

Les "petits pays" pourraient normaliser les relations avec Israël dans "les deux prochaines années", a-t-il indiqué.

En outre, le président israélien en visite officielle aux Emirats arabes unis a affirmé dimanche soir que plusieurs projets de normalisation étaient en cours avec des pays arabes, sans toutefois les nommer.