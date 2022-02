Nucléaire iranien: les pourparlers "dans la dernière ligne droite"(responsable US)

"Etant donné le rythme des avancées nucléaires iraniennes, il ne reste que quelques semaines pour un accord"

Un haut responsable du département d'État a déclaré lundi que les négociations indirectes avec l'Iran ne pouvaient "pas durer éternellement en raison des avancées nucléaires iraniennes", les pourparlers sont "dans la dernière ligne droite".

"Ce n'est pas une prédiction, ce n'est pas une menace, ce n'est pas un délai artificiel", a-t-il souligné lors d'un point de presse.

"C'est juste une exigence que nous avons transmise indirectement à l'Iran et à nos partenaires, à savoir qu'étant donné le rythme des avancées nucléaires iraniennes, il ne nous reste que quelques semaines pour obtenir un accord, après quoi il ne sera malheureusement plus possible d'y revenir et de récupérer les avantages de non-prolifération que l'accord nous a procurés", a-t-il expliqué.

Les pourparlers de Vienne pour sauver l'accord sur le nucléaire iranien (JCPOA), auxquels les négociateurs américains ne participent jusqu'ici que de manière indirecte, ont été suspendus vendredi pour que les délégations puissent faire le point avec leurs gouvernements respectifs.

"Le moment est venu de prendre des décisions politiques", a poursuivi le responsable, ajoutant: "il est temps à présent pour l'Iran de décider s'il est prêt à prendre les décisions nécessaires pour un retour mutuel au JCPOA".

L'Iran de son côté a estimé lundi qu'il était possible de parvenir à un accord "durable, fiable et bon le lendemain du retour des négociateurs à Vienne", selon le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Saïd Khatibzadeh.

Les États-Unis sont conscients qu'"il est très possible que l'Iran choisisse de ne pas s'engager dans cette voie et nous sommes prêts à faire face à cette éventualité", a indiqué le responsable américain.