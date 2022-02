Greffe de cheveux en Turquie : la technique Saphir FUE

La greffe de cheveux est un type de procédure en évolution constante

La perte de cheveux est acceptée comme un problème majeur affectant un pourcentage important de la population. Bien qu’il existe diverses raisons contribuant à la perte de cheveux, la cause la plus importante reste l’alopécie androgénétique qui est une affection héréditaire associée à la sensibilité des androgènes. Alors que les traitements non chirurgicaux disponibles peuvent aider à ralentir la perte de cheveux dans une certaine mesure, des progrès sans fin sur la restauration chirurgicale des cheveux ont transformé la greffe de cheveux en une méthode presque sûre et efficace, impeccable pour les patients affectés.

Grâce au développement de nouvelles techniques de greffe de cheveux, les résultats de la greffe de cheveux semblent désormais beaucoup plus naturels et agréables. La méthode Sapphire FUE est une technique de greffe de cheveux très populaire appliquée à cet effet en Turquie.

La différence la plus importante entre la méthode de greffe de cheveux de nouvelle génération Sapphire FUE et la technique FUE classique est que des lames produites du saphir naturel sont utilisées à la place des fentes métalliques lors du processus d'ouverture des canaux où les follicules pileux seront transplantés.

Le changement du matériau utilisé entraîne également une modification de la technique pour l’ouverture du canal pileux. Cette différence principale est la raison pour laquelle nous avons obtenu des résultats de greffe de cheveux plus luxuriants et naturels avec Sapphire FUE en Turquie. Parce que le secret du succès de la greffe de cheveux dépend d'abord de la compétence et de l'expérience de l'équipe qui effectue la greffe de cheveux, et le deuxième élément le plus important est la technique de greffe de cheveux utilisée.

Expérience Sapphire FUE en Turquie

L'expérience de la Turquie dans la greffe de cheveux, des équipes talentueuses composées d'experts dans le domaine et une compréhension esthétique en faveur du naturel apportée à la greffe de cheveux ; lorsqu’elle est combinée avec la technique Sapphire FUE, un résultat merveilleux de greffe de cheveux est obtenu.

Pour cette raison, nous pouvons dire que le premier choix de ceux qui viennent en Turquie pour la greffe de cheveux dans le monde entier est généralement en faveur de Sapphire FUE. Parce que Sapphire FUE nous permet non seulement d'obtenir des résultats de greffe de cheveux naturels, mais nous permet également la possibilité d'avoir une greffe de cheveux plus luxuriante.

Alors, comment se fait la greffe de cheveux Sapphire FUE en Turquie, comment se déroule le processus, quels sont les prix et quel genre d'expérience vous attend avant et après Sapphire FUE à Istanbul ?

Nous, en tant que Estepera Hair Clinique, nous essaierons de répondre à toutes ces questions et à tout ceux curieux sur la méthode Sapphire FUE en Turquie de la manière la plus détaillée.

Qu'est-ce que Sapphire FUE ?

La greffe de cheveux Sapphire FUE, qui est la continuation de la technique de greffe de cheveux FUE, est l'une des techniques de greffe de cheveux de nouvelle génération, qui est méticuleusement appliquée en Turquie, avec une grande satisfaction des patients. Le Sapphire FUE, qui est réalisé avec des lames produites en minéral de saphir, tire son nom de cette précieuse mine.

Les outils chirurgicaux à lame de saphir sont utilisés dans la phase d'ouverture du canal après le prélèvement des follicules pileux de la zone donneuse. Les lames en saphir, qui ouvrent des micro-canaux parfaits grâce à leur effet peu invasif, sont la caractéristique la plus importante qui distingue Sapphire FUE des autres techniques.

Les résultats de la greffe de cheveux après Sapphire FUE semblent encore plus naturels que les hommes et les femmes de tous âges ne l'imaginent, qui souhaitent retrouver leurs cheveux de manière permanente. Vos nouveaux cheveux qui poussent à partir de vos propres follicules pileux sont maintenant en permanence avec vous, et grâce à vos cheveux de plus en plus forts, vous obtiendrez une apparence plus attrayante et plus jeune, ce qui est exactement notre objectif esthétique dans la greffe de cheveux.

Avantages de Sapphire FUE en Turquie

Étant donné que le diamètre de la plaie causée par les micro-canaux ouverts par les lames de saphir est plus petit, le processus de guérison est terminé en un temps plus court.

Les lames en saphir tranchantes respectueuses des tissus ne déchiquetteront pas le cuir chevelu lors de la canalisation, les dommages aux tissus sont minimes.

Les micro-canaux que nous avons ouverts avec des lames de saphir ont une forme très similaire à la structure naturelle des follicules pileux.

Cela nous permet d'obtenir des cheveux plus luxuriants.

Les prix des greffes de cheveux selon la méthode Sapphire FUE en Turquie sont inférieurs aux prix des greffes de cheveux en Europe.

Comment se fait la greffe de cheveux Sapphire FUE en Turquie ?

Le processus de greffe de cheveux Sapphire FUE se compose de trois étapes de base: préparation et consultation avant la greffe de cheveux, opération de greffe de cheveux et après greffe de cheveux.

Avant la Greffe de Cheveux Sapphire FUE en Turquie

En tant qu'Estepera, nous pensons que la compréhension la plus précise de l'attente du patient à l'opération de la manière la plus précise est déterminant pour obtenir le résultat le plus proche de l'image qu'il imagine.

Pour cette raison, pour nous, avant la greffe de cheveux Turquie, ce devrait être un processus qui devrait être mené avec plaisir, ouvert à la communication et sensible pour soutenir la meilleure expression de soi du patient.

Alors, que faisons-nous avant la greffe de cheveux Sapphire FUE à Istanbul ?

Consultation privée avec le médecin

Examen des follicules pileux et du cuir chevelu

Évaluation de la zone donatrice

Analyses de sang

Planification de l'anesthésie

Évaluation esthétique accompagnée de photo avant et après la Sapphire FUE

Informations détaillées sur l'opération

Informations détaillées sur le processus de greffe de cheveux

Opération de Greffe de Cheveux avec la Méthode Sapphire FUE en Turquie

À cause de la greffe de cheveux Sapphire FUE est une version avancée de la technique FUE classique, la procédure opératoire est presque la même :

Les follicules pileux sont prélevés un à un dans la zone donneuse à l'aide de poinçons en acier.

Lors de la préparation à la transplantation, les follicules pileux collectés sont conservés dans une solution ou ils peuvent rester en vie jusqu’à l’ouverture des canaux.

Avec les stylos chirurgicaux à pointe saphir, les canaux sont ouverts un à un en fonction du nombre et de la densité des greffons à transplanter dans la zone receveuse.

Les follicules pileux sont transplantés dans les canaux ouverts.

Après Sapphire FUE en Turquie

Ceux qui ont Sapphire FUE en Turquie avec Estepera séjourneront comme nos invités pendant 3 nuits dans des hôtels 5 étoiles à Istanbul. Il est important de maintenir un environnement hygiénique élevé après la greffe de cheveux. C'est pourquoi nous accueillons nos clients dans les meilleurs hôtels d'Istanbul.

Il est important que vous vous reposiez jusqu'au premier lavage ; Il est important de protéger votre tête de toutes les conditions environnementales telles que les heurts, le soleil, le froid.

Après la formation aux soins des plaies et le premier lavage, vous pouvez profiter de la ville et faire du shopping. Avoir une greffe de cheveux Sapphire FUE à Istanbul est également une excellente occasion de se familiariser la vie de divertissement à Istanbul et le patrimoine culturel de la ville.

Nous pouvons résumer comment se déroule le processus après la greffe de cheveux avec la technique Sapphire FUE, et ce qui vous attend mois par mois comme suit :

1 à 3 premiers mois après Sapphire FUE

La cicatrisation et l’écaillement après la greffe de cheveux avec la technique Sapphire FUE sont terminées dans 1 mois en moyenne.

À partir des follicules pileux transplantés, vos nouveaux cheveux commencent à pousser. Ce sont les premiers cheveux qui tomberont soudainement après peu de temps. Cet événement, que nous appelons perte de cheveux de choc, est une étape importante de la période de récupération après la greffe de cheveux.

Les 6 premiers mois après Sapphire FUE

Une fois la perte de choc terminée, les cheveux greffés transplantés commencent à pousser et à se renforcer à un rythme variable dans chaque follicule pileux.

Il est très important d'être un peu patient avec vos attentes esthétiques pendant cette période. Les follicules pileux ont besoin de temps et de soins pour se renforcer là où ils ont été plantés et retrouver leur propre naturel.

1 an après la greffe de cheveux Sapphire FUE en Turquie

Après une moyenne d'un an de greffe de cheveux avec la méthode Sapphire FUE en Turquie vous verrez maintenant le résultat le plus proche de votre nouvelle image dont nous avons rêvé ensemble avant la greffe de cheveux devant le miroir.

Maintenant, vous pouvez décider comment coiffer vos cheveux et comment utiliser vos nouveaux cheveux courts ou longs.

Prix ​​du Sapphire FUE en Turquie

L'application de greffe de cheveux la plus chère en Turquie est la méthode Sapphire FUE, mais même ces prix sont extrêmement raisonnables par rapport aux prix de greffe de cheveux en Europe et/ou en Amérique.

Vous pouvez nous contacter pour obtenir vos cheveux du naturel Sapphire FUE en Turquie ou pour des informations détaillées sur les prix.

