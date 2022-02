USA: des démocrates critiquent l'ONU pour une enquête sur la guerre à Gaza en mai dernier

"Il s'agit d'une nouvelle tentative du Conseil des droits de l'homme de cibler Israël de manière injustifiée"

Un groupe de huit démocrates centristes à la Chambre des représentants des États-Unis a publié mardi une déclaration condamnant le vote de l'Assemblée générale des Nations Unies sur une enquête liée à la guerre à Gaza en mai dernier.

"Créée en mai 2021 quelques jours seulement après le conflit avec le Hamas, la commission d'enquête ignore les activités terroristes du Hamas avant et pendant le conflit de mai, et tente à la place de discréditer Israël en se concentrant sur les 'causes profondes' du conflit israélo-palestinien", ont dénoncé les représentants Brad Schneider, Ted Deutch, Debbie Wasserman Schultz, Kathy Manning, Elaine Luria, Josh Gottheimer, Dean Phillips et Lois Frankel.

Moins d’une semaine après le cessez-le-feu conclu entre Israël et le groupe terroriste Hamas, le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a décidé le 27 mai à Genève de lancer une enquête internationale sur les atteintes aux droits humains commises depuis avril dans les territoires palestiniens et en Israël, mais aussi sur les "causes profondes" des tensions.

"Il s'agit sans aucun doute d'une nouvelle tentative du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies de cibler Israël de manière injustifiée", ont affirmé les démocrates.

"L'administration Biden s'est tenue à juste titre aux côtés de notre allié Israël, s'est opposée à cette commission et s'est efforcée de minimiser son impact. Cependant, il ne faut pas s'arrêter là", ont-ils poursuivi.

"Nous sommes impatients de travailler avec l'administration pour mettre fin à cette commission d'enquête unilatérale et réformer le Conseil des droits de l'homme, notamment par l'institution de normes d'adhésion et la suppression du point permanent de l'ordre du jour sur Israël, le seul point de l'ordre du jour spécifique à un pays", ont ajouté les représentants.

La déclaration conjointe fait suite à une lettre signée par 42 législateurs américains des deux partis envoyée au secrétaire d'État Antony Blinken l'appelant à s'efforcer de bloquer la commission de l'ONU.