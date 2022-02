Israël: Yad Vashem invite Whoopi Goldberg à une visite du mémorial et à découvrir les causes de la Shoah

"Nous ne devons pas mâcher nos mots; les gens ont besoin de savoir ce qui a conduit à la Shoah"

Le mémorial israélien Yad Vashem à Jérusalem a invité mardi l'actrice américaine Whoopi Goldberg à une visite du musée afin d'en savoir davantage sur les causes de la Shoah.

Le directeur du site, Dani Dayan, a déclaré que les propos controversés de Mme Goldberg qui affirmait lundi dans une déclaration que "l'Holocauste n'est pas une question de race", pour laquelle elle s'est depuis excusée, étaient "l'indication malheureuse d'une incompréhension fondamentale de la nature de la Shoah et de l'antisémitisme".

"Nous ne devons pas mâcher nos mots; les gens ont besoin de savoir ce qui a conduit à la Shoah", a estimé M. Dayan.

Ils doivent savoir "ce qui a conduit à la campagne meurtrière sans précédent visant à anéantir l'ensemble du peuple juif, sa religion, sa culture et ses valeurs par les nazis et leurs collaborateurs, principalement en raison d'une croyance infondée selon laquelle les Juifs étaient leur ennemi racial le plus important et extrêmement dangereux”, a-t-il ajouté.

Les excuses de Whoopi Goldberg sont selon lui "importantes", mais il lui adresse "une invitation personnelle à en savoir plus sur les causes, les événements et les conséquences de la Shoah ici à Yad Vashem".