Washington va déployer 3.000 militaires en Europe de l'Est

Un millier de ces soldats seront redéployés d'Allemagne vers la Roumanie

Le président américain Joe Biden prévoit d'envoyer des renforts militaires en Europe de l'Est en soutien aux forces de l'Otan, a indiqué mercredi un haut responsable de l'administration américaine, les médias américains avançant le chiffre de 3.000 soldats.

"Selon les instructions du président et conformément aux recommandations du ministre (de la Défense Lloyd) Austin, le ministère va repositionner plus à l'Est certaines unités stationnées en Europe", a indiqué ce haut responsable américain, sans citer de chiffres.

"Ces forces ne combattront pas en Ukraine", a-t-il souligné. "Ces mouvements ne sont pas permanents, ils répondent aux circonstances actuelles".

Un millier de ces soldats seront redéployés d'Allemagne vers la Roumanie, et 2.000 autres seront envoyés de la grande base américaine de Fort Bragg, en Caroline du Nord, vers l'Allemagne et la Pologne, selon les médias américains.