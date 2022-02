Ukraine: J. Biden et E. Macron s'engagent à se coordonner face à la Russie

Le président français n'exclut pas de se rendre en Russie pour trouver une solution diplomatique

Le président américain Joe Biden et son homologue français Emmanuel Macron se sont engagés mercredi à coordonner leur réponse à la présence militaire russe à la frontière ukrainienne, a indiqué la Maison Blanche.

Pendant cette conversation téléphonique qui s'est tenue après que M. Macron n'a pas exclu de se rendre en Russie pour trouver une solution diplomatique à la crise, les deux dirigeants "ont affirmé leur soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine", selon l'exécutif américain.

Ils ont aussi passé en revue "la coordination en cours au niveau à la fois de la diplomatie et des préparatifs pour imposer des mesures économiques rapides et sévères à la Russie si elle envahissait davantage l'Ukraine".

"Le président Biden et le président Macron ont convenu que leurs équipes resteraient en contact étroit, y compris en consultation avec les alliés de l'Otan et les partenaires de l'UE, à propos de notre approche coordonnée et globale de la gestion de ces problèmes".

Les Occidentaux accusent Moscou depuis fin 2021 d'avoir massé des dizaines de milliers de soldats aux frontières de l'Ukraine en vue d'une potentielle invasion.

La Russie dément toute volonté d'invasion, affirmant vouloir seulement garantir sa sécurité.