OPINION | Pour Amnesty International, le sionisme équivaut à l'apartheid

Le rapport d'Amnesty est tellement tendancieux et hostile à Israël qu'il en perd toute crédibilité

Le 10 novembre 1975, l' Assemblée générale des Nations unies votait à la majorité la tristement célèbre résolution assimilant le sionisme au racisme. Personne en Israël n'a oublié le geste fort de celui qui était alors l'ambassadeur de l’Etat hébreu dans le palais de verre, Haim Herzog. Celui qui était devenu par la suite le sixième président du pays (père de l’actuel chef d’Etat), avait déchiré cette résolution à la tribune de l’ONU. Ce que l'on sait moins, c’est que celle-ci dénonçait également ce qu'elle avait appelé "l'alliance impie" entre le sionisme et le régime d'apartheid sud-africain, alors à son apogée.

47 ans plus tard, la cible, Israël, est restée la même. Le chef d'accusation aussi. Seuls les accusateurs ont changé, Amnesty International s’étant substituée à l'ONU. De facto, son rapport, publié mardi 1er février, réitère l'amalgame de 1975, le réactualise et surtout l'amplifie. Selon les termes de l'ONG fondée en 1961, "Israël est un état d'apartheid qui commet des crimes contre l'humanité envers la population palestinienne".

Amnesty repousse toutes les limites

Ce n'est certes pas la première fois qu'Amnesty s'en prend à l’Etat hébreu. Au fil des ans, le pays est même devenu le principal "fonds de commerce" de cette organisation qui prétend défendre les droits de l'homme. Quant à l'accusation d'apartheid, elle figure en évidence dans les rapports publiés ces deux dernières années par les bras avancés du BDS que sont les ONG propalestiniennes Human Rights Watch ou Betzelem", et dont Amnesty s'est fortement inspiré.

Mais cette année, l’organisation a décidé d'aller plus loin… trop loin. D'abord en faisant un autre dangereux amalgame entre les Palestiniens des Territoires et les Arabes israéliens. Ensuite, en utilisant une sémantique aux forts relents antisémites. Tellement forts que même le Haaretz s'en est offusqué, qualifiant le rapport de contre-productif. Ainsi dans son communiqué officiel, Amnesty affirme: "Notre rapport révèle la véritable ampleur du régime d'apartheid israélien: que ce soit dans la bande de Gaza, à Jérusalem-Est, à Hébron ou en Israël, la population palestinienne est traitée comme un groupe racial inférieur et privée de ses droits par les autorités israéliennes" !

Visiblement, la secrétaire générale d'Amnesty International, Agnès Callamard, n'a pas fait de détour par l'hôpital Hadassah Mont Scopus avant de présenter ce rapport à Jérusalem mardi. C’est bien dommage, car elle aurait eu l'occasion d'y découvrir de visu comment des médecins arabes israéliens soignent des patients des implantations juives des Territoires, et comment des médecins juifs israéliens font leur possible pour sauver la vie de terroristes palestiniens. Elle aurait pu également au passage, rencontrer le coordinateur national de lutte contre la Covid, le professeur Salman Zarka, originaire du village druze de Pekiin, en Galilée… Elle aurait peut-être alors mesuré la gravité des odieuses calomnies contenues dans son rapport!

Un rapport dénoncé par l'administration Biden et qualifié de mensonger et antisémite par le chef de la diplomatie israélienne Yaïr Lapid. Même le ministre du Développement régional, Issaoui Fredj, arabe israélien et membre du Meretz, l'a contesté en affirmant: "On peut dire beaucoup de choses sur Israël, mais pas qu'il s'agit d'un pays d'apartheid!"

Remise en cause du droit d’Israël à exister

Mais là n'est pas encore le plus grave: la version d'origine de ce rapport de 210 pages, placée sous embargo mais dévoilée avec 24 heures d'avance grâce aux excellents services de NGO Monitor, l'association de suivi des ONG anti-israéliennes, mentionnait une phrase stupéfiante: "Le système d'apartheid israélien a vu le jour avec la création de l’Etat juif en mai 1948"!

En d'autres termes, Israël est né dans le crime et par conséquent, son droit à exister n'est pas légitime! Cette formulation a toutefois provoqué un véritable tollé. Les puissantes organisations juives américaines sont montées au créneau et ont exercé sur Amnesty des pressions telles, qu'Agnès Callamard a décidé de la retirer dans la version rendue publique. Il n'empêche que le message est sans ambiguïté: Amnesty devient le fer de lance de la campagne internationale de délégitimation d'Israël orchestré par le BDS!

Pour Vincent Chebat, qui dirige le département francophone de NGO Monitor, "l'accusation portée par Amnesty correspond en tous points à la définition de l'antisémitisme arrêtée par l'Alliance internationale pour la mémoire de la Shoah (IHRA), qu'il est bon de rappeler ici succinctement: "L'antisémitisme est une certaine perception des Juifs qui peut se manifester par une haine à leur égard".

Mais que cherche donc Amnesty ?

On peut s'interroger sur les motifs qui poussent Amnesty à durcir ainsi le ton envers Israël. Plusieurs explications peuvent être avancées.

Au-delà de la théorie fermement démentie par Agnès Callamard lors de son passage à Jérusalem, selon laquelle Amnesty est mue par des considérations foncièrement antisémites, l'organisme pourrait avoir amplifié l'argumentaire de Human Rights Watch et de Betzelem, pour tenter de donner un coup de fouet à la campagne internationale du BDS qui bat de l'aile, et remettre sur le devant de la scène internationale le dossier palestinien "oublié". En remettant en cause la légitimité d'Israël, Amnesty espère affaiblir l'Etat hébreu et accentuer l'importance d'un Etat palestinien indépendant.

Ce rapport est aussi la réponse de ces ONG des droits de l'homme anti-israéliennes aux lois votées par la Knesset insistant sur le caractère juif de l'Etat d'Israël: comme la loi du Retour de 1951 qui permet à tout Juif ou descendant de Juif de se doter automatiquement de la nationalité israélienne, ou encore la loi sur Israël-Etat nation du peuple juif, votée en 2018 . Des lois qui, selon le rapport d'Amnesty, sont autant de preuves du "caractère raciste" d'Israël.

Enfin, en accusant Israël d'apartheid et en remettant en cause sa légitimité, Amnesty apporte sa caution et sa contribution à la campagne de dénigrement d'Israël initiée par l'Autorité palestinienne au sein d'institutions internationales: ainsi pour le Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui s'est distingué par ses résolutions anti-israéliennes, ce rapport est du "pain bénit" qui justifiera le vote de futures résolutions visant l’Etat juif. Plus préoccupant encore: ce rapport ne manquera pas d'être brandi bien haut par le Procureur général de la Cour pénale internationale, qui à la demande de Mahmoud Abbas entend poursuivre Israël pour crimes de guerre.

Les outils de la riposte

Comment Israël doit-il lutter contre cette campagne malveillante de délégitimation ? D'abord, en veillant à développer à l'échelle gouvernementale une action structurée et solidement budgétisée contre le BDS et ses ramifications. Le ministère des Affaires stratégiques, qui avait été chargé du dossier dans les gouvernements Netanyahou, a été fusionné dès la formation du gouvernement Bennett avec celui des Affaires étrangères, et son budget a été considérablement réduit ces derniers mois.

Le rapport d'Amnesty prouve à Yaïr Lapid que la diplomatie israélienne ne peut se permettre de baisser la garde face au BDS. Elle doit œuvrer au contraire au sein des chancelleries occidentales avec une détermination accrue, afin que le mouvement du boycott soit mis hors la loi comme cela s'est concrétisé dans plusieurs Parlements européens.

Le second atout d'Israël face au BDS et à des organismes hostiles tels qu'Amnesty, est sa place de super puissance régionale: les accords d'Abraham ont contribué à légitimer l'Etat hébreu, et des pays arabes qui auparavant véhiculaient la propagande anti-israélienne, sont aujourd'hui devenus des partenaires commerciaux et sécuritaires.

Par extension, les nations qui aujourd'hui bénéficient de l'expertise d'Israël en matière de lutte antiterroriste, de haute technologie, d'agriculture et d'énergie, connaissent de mieux en mieux l'Etat d'Israël. Ils comprennent que la campagne de boycott de l'Etat hébreu est mensongère et ils ne se laissent plus berner par ces accusations. De facto, ils préfèrent aujourd'hui jouer la carte de l'intérêt national immédiat, plutôt que celle d'une cause palestinienne qui s'enlise…

Le troisième point est qu’Israël, épaulé par les communautés juives de Diaspora, doit jouer la carte du contre-boycott. Un exemple: la décision, l'an dernier, du fabricant de glaces Ben and Jerry's de mettre fin au contrat de franchise avec leur distributeur israélien, parce que ce dernier refusait de mettre un terme à la distribution du produit en Judée-Samarie. L'affaire a provoqué un tollé aux Etats-Unis. Ben and Jerry's a été boycotté par les Juifs américains et sa "maison-mère", le consortium Unilever, accuse cette année une perte sèche de plusieurs milliards de dollars sur le marché boursier!

Enfin, puisque toute mauvaise chose apporte aussi du bien, on peut estimer que le rapport d'Amnesty International 2022 est tellement tendancieux et hostile à Israël qu'il en perd toute crédibilité. Au bout du compte, ce rapport risque de se retourner contre ses rédacteurs, de telle sorte que ceux qui ont voulu discréditer Israël risquent de se retrouver eux-mêmes totalement disqualifiés.