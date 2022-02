Danemark: trois dirigeants d'un groupe séparatiste iranien coupables d'espionnage au profit de Ryad

"La majorité du jury a estimé que les actions et les attentats de ces mouvements sont des actes terroristes"

Trois dirigeants d'un groupe séparatiste arabe iranien, en exil au Danemark, ont été reconnus coupables vendredi d'espionnage au profit de l'Arabie saoudite par un tribunal danois.

A l'issue d'un procès fleuve à huis clos, ces trois membres du Mouvement arabe de lutte pour la libération d'Ahvaz (ASMLA) ont été reconnus coupables d'avoir "recueilli des informations sur des individus et des organisations, au Danemark et à l'étranger, ainsi que sur les affaires militaires iraniennes, et d'avoir transmis ces informations à un service de renseignement saoudien", a annoncé le tribunal de Roskilde près de Copenhague.

Dans cette affaire qui avait illustré l'exportation des tensions saoudo-iraniennes sur le sol européen, la peine des trois hommes doit être rendue publique en mars. Ils encourent 12 ans de prison.

Les trois hommes, âgés de 40 à 51 ans et dont l'un a la nationalité danoise, ont également été jugés coupables de "promotion du terrorisme", en soutenant les activités de la branche armée d'ASMLA.

"La majorité du jury a estimé que les actions et les attentats de ces mouvements sont des actes terroristes et dépassent les limites des combats légitimes pour la liberté", a précisé le tribunal.

Enfin, ils sont reconnus coupables de "financement et de tentative de financement du terrorisme" pour avoir reçu 15 millions de couronnes (2 millions d'euros) d'un service de renseignement saoudien ainsi que d'avoir tenté d'obtenir 15 millions supplémentaires de la même source.

Cette somme visait à financer les activités de l'ASMLA, selon le tribunal.

Le trio est incarcéré depuis février 2020 et bénéficie d'une protection particulière du fait des menaces qui pèsent sur eux.

L'organisation séparatiste, considérée comme terroriste par l'Iran et dont les dirigeants résident au Danemark et aux Pays-Bas, défend l'autodétermination de la province d'Ahvaz (sud-ouest de l'Iran).