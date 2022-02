JO-2022: la cérémonie d'ouverture a débuté, Pékin va rentrer dans l'histoire

Les JO-2022 ne débuteront officiellement qu'une fois que Xi Jinping les aura déclarés "ouverts"

La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques 2022 a débuté vendredi à 20h00 locales (13h00 françaises) et va permettre à Pékin d'entrer dans l'histoire olympique en devenant la première ville à avoir organisé les Jeux d'été et d'hiver, dans un contexte lourd, entre Covid, tensions diplomatiques et polémiques.

Organisée au stade national de Pékin, surnommé le "Nid d'Oiseau" et construit spécialement pour les JO d'été de 2008, cette cérémonie va durer un peu moins de deux heures avec vers 21h25 locales l'ouverture officielle par le président chinois Xi Jinping, avant que le dernier, ou les derniers, porteur(s) de la flamme olympique n'embrase(nt) vers 21h47 la vasque, symbole pendant quinze jours de ces 24e Jeux d'hiver.

Comme il y a quatorze ans, le spectacle a été conçu par le réalisateur chinois Zhang Yimou, auteur en 2008 d'une époustouflante célébration patriotique et colorée, mettant en scène 14.000 figurants, danseurs et acrobates, sous une profusion de feu d'artifices et d'effets spéciaux.

Sans surprise, Zhang Yimou a promis un spectacle "totalement novateur", tout en reconnaissant qu'il a dû tenir compte des températures hivernales (-6°C annoncés) et de la menace épidémique pour concevoir sa cérémonie qui devrait réunir cette fois "seulement" 3.000 artistes, dont une très grande majorité d'adolescents.

Comme le veut la tradition, les JO-2022 ne débuteront officiellement qu'une fois que Xi Jinping les aura déclarés "ouverts" selon la formule consacrée, peu après le défilé des 91 délégations.

Mais pour le reste, le scénario de la cérémonie a été protégé jusqu'au dernier moment comme un secret d'Etat.