Les États-Unis annulent des sanctions liées au programme nucléaire civil iranien

A. Blinken a rétabli plusieurs dérogations annulées sous la présidence de Donald Trump

L'administration Biden a accordé vendredi un allégement des sanctions sur le programme atomique civil de l'Iran tandis que les pourparlers à Vienne sur l'accord nucléaire de 2015 (JCPOA) entrent dans une phase critique.

Les négociateurs sont de retour à Vienne pour ce qui pourrait être une session décisive, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a dans ce contexte rétabli plusieurs dérogations annulées sous la présidence de Donald Trump, a déclaré le département d'État dans un avis au Congrès.

"Cette décision vise à faciliter les discussions pour conclure un accord sur un retour mutuel à la pleine mise en œuvre du JCPOA, et à poser les bases pour le respect immédiat de l'Iran à ses engagements nucléaires", a-t-il été détaillé.

"Elle tend également à servir les intérêts américains de non-prolifération et de sécurité nucléaire", a-t-il été ajouté.

Washington assure dans le même temps qu'il "ne s'agit pas d'une concession à l'Iran" ni d'un "signal indiquant que nous sommes sur le point de parvenir à une entente" pour sauver l'accord de 2015 censé empêcher l'Iran de se doter de la bombe atomique.

"Elle a été émise à titre discrétionnaire, et non en vertu d'un engagement ou dans le cadre d'une contrepartie. Nous nous concentrons sur la collaboration avec des partenaires et des alliés pour contrer toute la gamme des menaces que représente l'Iran", a-t-il été souligné.