6 restaurants israéliens dans le classement des 50 meilleurs du Moyen-Orient et d'Afrique

Le classement des 50 meilleurs restaurants du Moyen-Orient et d'Afrique, parmi lesquels figurent six établissements israéliens, a été publié lundi.

Le concours se tient à Abou Dhabi aux Emirats arabes unis depuis le 4 février et la cérémonie officielle de remise des prix aura lieu ce soir.

Le classement recense 50 restaurants gastronomiques exceptionnels de 19 pays du Moyen-Orient et d'Afrique, du Maroc à l'Iran en passant par Oman et Israël.

Depuis 20 ans, la société San Pellegrino publie une liste des 50 meilleurs restaurants, sur laquelle travaille un panel de plus de 1.000 experts culinaires, mais cette fois, pour la première fois, le classement se concentre sur le Moyen-Orient et la région africaine.

Le but est de créer une liste des meilleures adresses culinaires qui combine les lieux "secrets" aux côtés de grands noms de la gastronomie, les endroits classiques et ceux plus innovants et audacieux.

Les noms des restaurants israéliens seront annoncés au cours de la soirée.

Depuis 2007, San Pellegrino est le sponsor officiel des "50 meilleurs restaurants du monde".

En 2013, la liste des "50 meilleurs restaurants d'Asie" a été lancée, puis une liste similaire a été publiée pour l'Amérique latine.

En 2019, un bel exploit a déjà été enregistré pour les chefs israéliens, avec l'entrée de cinq restaurants sur la liste de San Pellegrino dont "Milgo et Milbar", "m25" et "Pastel" à Tel-Aviv et "Machneyuda" à Jérusalem.