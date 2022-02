Honduras: le vice-président et sa femme ont tenu des propos antisémites ces dernières années

Le Honduras a pourtant réchauffé ses liens avec l'Etat hébreu ces dernières années

Le vice-président nouvellement assermenté du Honduras et sa femme ont tenu par le passé des propos antisémites, rapporte le Jerusalem Post.

Salvador Nasralla, qui est d'origine palestinienne, a prêté serment le 27 janvier dernier.

Lors d'un débat en 2019, il avait déclaré que les Juifs supervisaient la masse monétaire mondiale et il avait précédemment accusé le président sortant conservateur Juan Orlando Hernandez d'être "contrôlé par Israël."

L'épouse de Nasralla, Iroshka Elvir, avait quant à elle dû s'excuser auprès du Congrès juif latino-américain pour avoir déclaré qu'"Hitler était un grand leader" lors d'une interview avec le journal El Heraldo en 2017.

Le Honduras a pourtant réchauffé ses liens avec l'Etat hébreu ces dernières années. Le président sortant Hernandez a notamment déplacé l'ambassade de son pays à Jérusalem en juin dernier.

"Les positions et les commentaires anti-israéliens de Nasralla n’ont jusqu’à présent pas eu d’impact sur l’état actuel des excellentes relations bilatérales. De plus, le soutien américain est un élément essentiel pour que le programme gouvernemental de la présidente Xiomara Castro réussisse," a déclaré Siegel Vann, directrice de l'Institut Arthur et Rochelle Belfer pour les affaires latino-américaines à l'American Jewish Committee.

Le Honduras abrite environ 200 Juifs pour une population de 8,5 millions d'habitants.