Nucléaire iranien: reprise des pourparlers à Vienne, "dernière ligne droite"

L'Iran et les puissances mondiales se réunissent à nouveau mardi à Vienne afin de poursuivre les pourparlers visant à relancer l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, "une dernière ligne droite".

Les négociateurs iraniens et ceux des autres parties à l'accord - Grande-Bretagne, France, Allemagne, Russie et Chine - sont de retour après une pause d'un peu plus d'une semaine pour des consultations dans leur capitale respective.

Les négociations visent à mettre en œuvre un "retour mutuel" de Washington et Téhéran dans l'accord, mais le temps presse.

Selon les experts, les Iraniens ont tellement dérogé aux restrictions prévues par le traité de 2015 qu'ils ne sont plus qu'à quelques semaines de disposer de suffisamment de matière fissile pour fabriquer une arme atomique.

Les Etats-Unis se sont retirés en 2018 de ce texte visant à empêcher l'Iran de se doter de la bombe atomique.

Ils ont rétabli dans la foulée leurs sanctions économiques, la République islamique s'est de son côté affranchie des restrictions-clés à son programme nucléaire.

À Pékin, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré que les pourparlers se trouvaient "à présent à un moment crucial" et que toutes les parties impliquées "devraient renforcer le sentiment d'urgence".

"Coupables de la crise nucléaire iranienne, les États-Unis devraient corriger en profondeur leur mauvaise politique de pression maximale sur l'Iran et lever toutes les sanctions illégales contre l'Iran et les tiers", a estimé M. Zhao.

"Puis sur cette base, la partie iranienne devrait se réengager à la pleine conformité de l'accord", a-t-il ajouté.