La Corée du Nord se vante de "secouer le monde" en testant des missiles capables d'atteindre les États-Unis

"De nombreux pays perdent du temps à négocier avec les États-Unis avec soumission et obéissance aveugle"

La Corée du Nord s'est vantée mardi d'être l'un des rares pays au monde à détenir des armes nucléaires et des missiles avancés, et le seul à tenir tête aux États-Unis en "secouant le monde" avec des tests de tirs de missiles, a rapporté Reuters.

Selon cette source, un communiqué du ministère nord-coréen des Affaires étrangères a indiqué qu'une série d'essais depuis le Nouvel An représentait des "réalisations remarquables" ayant renforcé la "dissuasion de guerre" de la Corée du Nord.

Le Hwasong-15 était notamment cité, le missile balistique intercontinental (ICBM) à plus longue portée jamais lancé par la Corée du Nord - qui n'a pas été tiré depuis son premier essai en 2017 - capable de transporter une ogive nucléaire jusqu'aux Etats-Unis, à tout endroit.

"Dans le monde d'aujourd'hui où de nombreux pays perdent du temps à négocier avec les États-Unis avec soumission et obéissance aveugle, seul notre pays sur cette planète peut secouer le monde en tirant un missile tenant le continent américain à sa portée", a-t-il été affirmé.

"Il y a plus de 200 pays dans le monde, mais seulement quelques-uns possèdent des bombes à hydrogène, des missiles balistiques intercontinentaux et des missiles hypersoniques", a-t-il été ajouté.

Sollicité à commenter, le département d'État américain a répété des déclarations passées selon lesquelles il n'avait aucune intention hostile envers la Corée du Nord et appelait à un retour au dialogue, a précisé Reuters.

"Les États-Unis ont un intérêt vital à dissuader (la Corée du Nord), à se défendre contre ses provocations, à limiter la portée de ses programmes d'armement les plus dangereux et surtout à assurer la sécurité du peuple américain, de nos forces déployées et de nos alliés", a déclaré un porte-parole du département d'État.