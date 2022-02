Pfizer prolonge son accord de coopération avec la société israélienne CytoReason

La start-up basée à Tel-Aviv utilise des techniques permettant d'accélérer les découvertes de traitements

Le géant pharmaceutique Pfizer a prolongé un accord de coopération existant avec la société israélienne CytoReason, spécialisée dans l'apprentissage automatique pour la découverte de médicaments et le développement, a déclaré jeudi la société.

Pfizer et CytoReason ont lancé leur collaboration pour la première fois en 2019 afin d'utiliser les modèles numériques du système immunitaire humain et des maladies développés par l'entreprise israélienne, dans le cadre des efforts de Pfizer pour mettre au point des médicaments innovants.

CytoReason a déclaré que sa solution a "fourni à Pfizer de multiples informations dans un certain nombre de programmes de recherche et de développement sur plus de 20 maladies."

Mikael Dolsten, directeur scientifique et président de la recherche mondiale de Pfizer, a affirmé que l'extension de la collaboration avec CytoReason "s'appuiera sur nos capacités existantes en matière de science des données [...] Nous sommes enthousiastes à l'idée de poursuivre ce partenariat fructueux, qui nous a aidés à étudier des questions biologiques difficiles dans l'objectif du développement de nouvelles thérapies au bénéfice des patients."

David Harel, PDG et cofondateur de CytoReason, a estimé que le travail de la société avec Pfizer "a démontré comment nos modèles informatiques peuvent potentiellement faire correspondre le bon traitement aux bons groupes de patients, dans de multiples domaines thérapeutiques."

"Grâce à cette collaboration et à notre base de clients croissante dans le monde entier, nous visons à établir notre plateforme comme la référence en matière de découverte, de développement et de gestion de portefeuille de médicaments", a-t-il poursuivi.

CytoReason a été fondée en 2016 pour permettre aux fabricants de médicaments d'utiliser la technologie computationnelle qu'elle a développée comme une sorte de GPS pour naviguer dans le système immunitaire.

Le logiciel d'apprentissage automatique recueille et combine des données provenant de diverses sources, notamment des données internes et des recherches publiées sur le système immunitaire ainsi que d'autres études cliniques, pour récolter des informations sur la biologie des maladies.