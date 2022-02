"Les pays européens ne peuvent ignorer les menaces iraniennes en dehors du programme nucléaire" (Yaïr Lapid)

Selon la ministre allemande, l'accord sur le nucléaire iranien rendra l'État juif "plus sûr"

Le ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid a souligné jeudi que l'Europe doit reconnaître que le programme nucléaire de Téhéran n'est qu'une composante du danger que représente Téhéran pour le monde lors d'une conférence de presse à Tel-Aviv avec son homologue allemande.

"Les pays E3 ne peuvent pas non plus ignorer la menace que représente l'Iran au-delà de son programme nucléaire", a déclaré M. Lapid, faisant référence aux pays européens impliqués dans les négociations de l'accord sur le nucléaire iranien.

"L'Iran est le Hezbollah au nord, l'Iran est le Hamas au sud, l'Iran est un exportateur de terreur du Yémen à Buenos Aires", a-t-il affirmé.

Yaïr Lapid a ajouté que lors de sa rencontre avec Annalena Baerbock avant la conférence de presse, il a parlé de la tentative des organisations des droits de l'homme de qualifier Israël d'"État d'apartheid".

"Cette campagne fait partie d'une campagne plus large", a-t-il dit, "dont l'objectif est de saper le droit d'Israël à exister en tant qu'État-nation du peuple juif."

S'exprimant en allemand lors de la conférence de presse, Mme Baerbock a souligné l'engagement de l'Allemagne en faveur de la sécurité d'Israël, la qualifiant de "raison d'être" pour son pays.

Selon Berlin, un accord nucléaire avec l'Iran réduira la menace à laquelle Israël est confronté. "Sinon, nous n'aurions pas ces négociations", a-t-elle avancé.

De son côté, le Premier ministre Naftali Bennett a affirmé qu'Israël pense qu'un retour sur l'accord nucléaire de 2015 serait "une erreur qui mettrait en danger toute la région."

"Une date limite doit être fixée pour les discussions de Vienne avec Téhéran, car des négociations qui traînent alors que l'Iran continue à enrichir de l'uranium ne servent que les intérêts de la République islamique", a-t-il affirmé à la ministre allemande.

L'Iran et les puissances du P5+1 en sont à leur neuvième cycle de négociations à Vienne depuis avril 2021, et expriment un certain optimisme quant au fait que les négociations se trouvent dans leur dernière ligne droite.

S'agissant du conflit israélo-palestinien, la ministre allemande des Affaires étrangères a indiqué lors de la conférence de presse que son pays est "convaincu qu'une solution négociée à deux États reste la meilleure."