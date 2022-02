Les chefs de la sécurité nationale d'Israël et des États-Unis se sont rencontrés à Washington

Les deux hommes veulent préserver la coordination entre les deux pays sur les défis régionaux

Le conseiller à la sécurité nationale, Eyal Hulata, a rencontré son homologue américain, Jake Sullivan, à la Maison Blanche mercredi, sur fond de négociations avec l'Iran et de tensions entre la Russie et l'Ukraine.

Selon un compte-rendu de la Maison Blanche, les deux hommes ont discuté des défis sécuritares au Moyen-Orient, y compris la menace posée par l'Iran et ses mandataires.

M. Sullivan a réitéré à M. Hulata le soutien "inébranlable" de l'administration Biden à la sécurité d'Israël et à la nécessité de veiller à ce que l'Iran ne se dote jamais de l'arme nucléaire.

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett a prévenu qu'Israël conserverait sa liberté d'action "dans n'importe quelle situation", qu'un accord entre l'Iran et les puissances mondiales soit signé ou non.

Les deux responsables de la sécurité nationale ont également "échangé leurs points de vue sur les défis sécuritaires en dehors du Moyen-Orient, y compris le potentiel d'une nouvelle agression russe contre l'Ukraine", a affirmé la Maison Blanche.

Les deux responsables ont indiqué vouloir approfondir la coopération dans le domaine de la science et de la technologie, tout en convenant de maintenir une coordination étroite sur une série de défis de sécurité mondiaux et régionaux.

M. Hulata a également rencontré la secrétaire d'État américaine adjointe, Wendy Sherman, mercredi.

Selon un communiqué du département d'État américain, Mme Sherman et M. Hulata se sont entretenus de la "coordination américano-israélienne sur d'importants défis sécuritaires internationaux, notamment l'Iran et le renforcement militaire de la Russie aux frontières de l'Ukraine".

Mme Sherman a également réitéré à Mme Hulata le soutien "inébranlable" de l'administration à Israël.

Elle a également souligné "l'importance pour les Israéliens et les Palestiniens de bénéficier de mesures égales de sécurité, de liberté et de prospérité, et a réaffirmé l'engagement des États-Unis en faveur d'une solution à deux États."