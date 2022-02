"Nous espérons voir des liens financiers croissants entre Israël et Bahreïn" (ambassadeur d'Israël à Manama sur i24NEWS)

L'ambassadeur a affirmé que le cimetière juif de Manama allait être restauré

Eitan Na'eh, ambassadeur d'Israël à Manama à Bahreïn s'est exprimé dimanche soir sur les relations croissantes entre les deux pays dans le Prime, alors qu'un accord sécuritaire a été signé il y a quelques jours lors d'une visite de Benny Gantz à Bahreïn.

"C'est le premier accord de coopération de Défense avec un pays du Golfe, que le ministre de la Défense Benny Gantz a signé ici. Nous espérons pouvoir le mettre à profit car nos deux pays ont des menaces communes à affronter," a déclaré Eitan Na'eh sur i24NEWS.

L'ambassadeur a confirmé qu'un "officier israélien aura ses quartiers généraux à Manama dans les semaines à venir" et servira de liaison avec la cinquième flotte des États-Unis, basée dans le royaume.

"Nous avons mené un exercice en coopération sur trois mers, la mer Rouge, l'océan Indien et le Golfe Persique," a-t-il dit, soulignant un "progrès notable".

Concernant les récentes attaques des Houthis du Yémen qui ont visé les Emirats arabes unis ces dernières semaines, l'ambassadeur affirme que "voir les capacités et les moyens (des Houthis) d'atteindre des cibles éloignées inquiète tout le monde et c'est une préoccupation pour les pays de la région y compris Israël".

"Nous espérons voir des liens financiers croissants entre Israël et Bahreïn. Historiquement, Israël est au centre entre l'Est et l'Ouest, ça a été un carrefour entre l'Orient et l'Occident et c'est la porte vers le Golfe donc je pense que nous verrons des compagnies israéliennes opérationnelles ici. Nous sommes assez certains du fait que les liens économiques et le volume commercial entre les pays augmenteront," a-t-il affirmé.

L'ambassadeur a toutefois annoncé que jusqu'à présent, peu d'Israéliens s'étaient rendus à Bahreïn.

"Les cieux étaient fermés, les vols n'ont commencé qu'avant la vague d'Omicron, donc moins de 2000 personnes sont venues dans le pays, mais nous espérons que d'ici l'été, les Israéliens et les Bahreïnis effectueront des voyages dans les pays. Nous avons beaucoup de points communs en termes d'intérêt et de formation dans plusieurs domaines," a-t-il déclaré.

Enfin, l'ambassadeur a affirmé que le cimetière juif de Manama allait être restauré.