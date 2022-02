Le dirigeant turc Erdogan aux Emirats, première visite depuis plus d'une décennie (officiel)

12 accords seront signés dans plusieurs secteurs

Le président turc Recep Tayyip Erdogan est arrivé lundi aux Emirats arabes unis pour sa première visite officielle dans cette riche monarchie du Golfe depuis 2013, a indiqué lundi l'agence de presse officielle émiratie WAM.

M. Erdogan a été accueilli par le prince héritier d'Abou Dhabi et dirigeant de facto du pays, Mohamed ben Zayed Al Nahyane, à l'aéroport présidentiel de la capitale émiratie, a précisé l'agence.

Cette visite fait suite à celle en novembre du prince héritier d'Abou Dhabi, Mohammed ben Zayed, dirigeant de facto des Emirats, qui avait alors annoncé le lancement d'un fonds de près de neuf milliards d'euros pour soutenir les investissements en Turquie, pays en proie à une grave crise économique.

Abou Dhabi entretenait jusqu'à récemment une grande inimitié à l'encontre du pouvoir du président turc, lui reprochant de soutenir l'islam politique et marquant son opposition avec Ankara sur différents dossiers au Moyen-Orient.

La visite de M. Erdogan "ouvre une nouvelle page positive entre les deux pays et est en adéquation avec l'objectif des Emirats de renforcer les ponts de communication et de coopération pour la stabilité et la prospérité dans la région", a tweeté le conseiller présidentiel émirati, Anwar Gargash.

Selon le journal financier turc Dunya, 12 accords seront signés dans plusieurs secteurs: industrie de défense, fret terrestre et naval, technologie, santé, culture, médias.

Des festivités sont prévues avec l'illumination à Dubaï de la plus haute tour du monde, Burj Khalifa, aux couleurs des drapeaux émirati et turc à l'occasion de la visite de M. Erdogan dont le dernier séjour aux Emirats remonte à 2013 quand il était Premier ministre.