Israël/Gaza: UN Watch demande la démission de la responsable de l'enquête pour préjugés

Elle a fait preuve d'un "parti pris manifeste contre Israël", selon l'ONG

Un groupe de défense des droits de l'homme pro-israélien a déposé plainte ce lundi contre la responsable d'une enquête de l'ONU sur les "abus systématiques en Israël et dans les territoires palestiniens", demandant sa démission pour préjugés contre l'État juif.

Navi Pillay, ancienne Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, a été nommée en juillet dernier à la tête d'une enquête sur "toutes les causes profondes et sous-jacentes" du conflit qui s'éternise.

Dans un communiqué, UN Watch demande à Mme Pillay de "démissionner", l'accusant d'avoir tenu des propos sur le conflit israélo-palestinien "compromettant son impartialité".

"Nombre des déclarations en question ont été faites quelques semaines seulement avant sa nomination par l'ONU, ce qui laisse peu de place pour imaginer comment Pillay pourrait envisager ces questions différemment si peu de temps après", a déclaré le directeur exécutif de l'ONG, Hillel Neuer, dont le siège se trouve à Genève.

UN Watch a déposé lundi auprès de l'ONU une plainte à l'encontre de Mme Pillay, l'accusant "d'avoir violé les règles de l'ONU en omettant de divulguer nombre de ses déclarations antérieures".

"Nous demandons aujourd'hui à Mme Pillay de se récuser. Dans le cas où elle refuserait de le faire, nous demandons à Federico Villegas, le président du Conseil des droits de l'homme, de la démettre de ses fonctions", a souligné M. Neuer.

UN Watch a cité en exemple des extraits d'une lettre conjointe adressée le 14 juin 2021 au président américain Joe Biden, dans laquelle Mme Pillay déplore la "domination et l'oppression du peuple palestinien" par Israël et appelle les États-Unis à s'attaquer à la racine de la violence en mettant fin à la "discrimination toujours plus grande et à l'oppression systémique" d'Israël.

Interrogée par l'AFP, une porte-parole de l'ONU a indiqué que le Haut-Commissariat avait pour l'instant pris connaissance des accusations de l'ONG.

Haute-Commissaire aux droits de l'homme de 2008 à 2014, Navi Pillay a également été juge et présidente du Tribunal pénal international pour le Rwanda.